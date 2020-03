Wicemarszałek Sejmu do arcybiskupa chcącego zwiększyć liczbę mszy: „na Boga, niech pan naprawdę stuknie się w czoło”

W Polce jesteśmy u progu stanu wyjątkowego: premier Mateusz Morawiecki odwołał wszystkie imprezy masowe w Polsce, na dwa tygodnie zamknięto także szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe oraz kina.

W tym samym czasie abp. Gądecki ogłosił, że w ramach walki z koronawirusem liczba mszy powinna się zwiększyć. Dzięki temu na jednym nabożeństwie będzie mniej osób, co zmniejszy ryzyko zakażenia.

Słowa hierarchy wzbudziły wiele kontrowersji. Do wypowiedzi Gądeckiego w bezpośredni sposób odniósł się wicemarszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty, który powiedział wprost: „za chwilę będzie pan leczył dusze z ostatnim namaszczeniem”.

Wicemarszałek Sejmu wypowiedział się krytycznie o zwiększeniu liczby mszy podczas rozmowy w TOK FM.

Naprawdę apeluję do pana Stanisława Gądeckiego: niech pan przemyśli to, co pan mówi; niech pan przemyśli działania związane z nieodwoływaniem mszy; niech pan przemyśli możliwość pokazywania mszy i przeprowadzania mszy przez media. Niech pan powie uczciwie starszym ludziom: jesteście w grupie największego zagrożenia, największej podatności na tego wirusa. Niech pan ich nie ciąga, tych biednych ludzi i nie opowiada bzdur, że w kościele się leczy, że będzie pan leczył dusze, bo za chwilę będzie pan leczył dusze z ostatnim namaszczeniem. To jest po prostu skandal, co pan robi! "