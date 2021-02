Widok jak z horroru o końcu świata. Przerażające zjawisko nad japońskim lasem samobójców [WIDEO]

Góra Fuji, to najbardziej znane miejsce w Japonii. Dla mieszkańców kraju kwitnącej wiśni jest swego rodzaju bóstwem. Twierdzi się nawet, że jej nazwa może wywodzić się od "Fuchi", co w języku ajnoskim oznacza boginię ognia. O górze krąży wiele legend i strasznych historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Tajemniczy las samobójców

Góra Fuji znajduje się około 100 kilometrów na południowy zachód od Tokio, ale nawet będąc w stolicy nie da się jej nie zauważyć. Jest czynnym stratowulkanem i zarazem najwyższym szczytem Japonii (3776 m n.p.m.). W 2013 roku góra Fudżi została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako obiekt dziedzictwa kulturowego – święte miejsce i źródło artystycznej inspiracji.

Równie piękna co sama góra jest także jej okolica, tworząca słynny Park Narodowy Fuji-Hakone-Izu. W jego skład wchodzi pięć jezior: Kawaguchi, Sai, Shōji, Yamanaka i Motosu, jak również wodospad Shiraito.

U podnóża wulkanu znajduje się także jeden z najbardziej nawiedzonych lasów na świecie - Aokigahara - nazywany przez wielu "Lasem Samobójców". Las całkiem słusznie budzi postrach wśród Japończyków.

Położony u stóp góry Fudżi upodobali sobie bowiem samobójcy. I chociaż miejsce to już wcześniej było kojarzone z duchami i pradawnymi rytuałami swoją złą sławę zawdzięcza dwóm książkom Seicho Matsumoto, opublikowanym w 1960 roku. W obu powieściach las prezentowany jest jako miejsce, w którym główni bohaterowie – odpowiednio kobieta oraz para kochanków – decydują się odebrać sobie życie.

Władze lasu nie prowadzą żadnych statystyk lecz szacuje się, że na na jego terenie samobójstwo popełniło ponad 500 osób. Japończycy uważają, że dusze zmarłych przeniknęły w drzewa i stąd panująca w Aokigahara przerażająca atmosfera.

Czy Święta góra Japończyków została zaatakowana?

2 lutego 2021 roku nad szczytem Fuji można było zaobserwować niesamowite i wręcz niewiarygodne zjawisko. Nad wulkan nadpłynęła ogromna chmura, która wyglądała jak z horroru. Obserwatorzy nie mogli wręcz uwierzyć własnym oczom. Coś, co przypominało scenę z filmów grozy ogarnęło wierzchołek świętej góry z każdej strony. W sieci natychmiast zaroiło się od domysłów i teorii spiskowych.

Jak wyjaśnić to zjawisko?

Zjawisko nie było jednak niczym nadprzyrodzonym. W pogodne dni można bowiem zaobserwować chmury o niezwykłych kształtach, wśród których wyróżniają się chmury soczewkowate. Chmury te ze względu na swój charakterystyczny, talerzowaty kształt oraz fakt, że są one nieruchome, brane za UFO lub kojarzone są z nadprzyrodzonymi zjawiskami. Ich fachowa nazwa to altocumulus lenticularis. Są to chmury piętra średniego, występujące na wysokości od ok. 3 do 18 kilometrów ponad powierzchnią Ziemi.

Jak wszystkie chmury, te także powstają w wyniku kondensacji pary wodnej w kropelki wody i kryształki lodu. W tym konkretnym przypadku musi jednak dojść do kilku dodatkowych czynników.

Tego typu zjawiska występują również w Polsce, zwłaszcza w okolicach Sudetów i Karpat. Rzadziej można je obserwować na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, a w niezwykle sprzyjających warunkach również na nawet Mazurach.

