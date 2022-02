Widzowie są zażenowani "Familiadą": "Biedę widać gołym okiem"

Nie ma chyba nikogo, kto nie obejrzałby chociaż jednego odcinka "Familiady". Teleturniej jest emitowany od 1994 roku i nadal cieszy się sporym zainteresowaniem widzów, chociaż bardziej fanów interesują wpadki i śmieszne sytuacje niż same rozgrywki. Widzom nic nie umknie i ostatnio zaczęli głośno komentować poziom teleturnieju. Uważają, że twórcy teleturnieju specjalnie tną koszta. O co dokładnie chodzi?

Widzowie ostatniego odcinka "Familiady" zauważyli, że finalistom zabrakło tylko 2 punktów do zdobycia pełnej puli, mimo dobrych odpowiedzi. Fani programu uważają, że był to celowy zabieg, bo tego typu sytuacja pojawiała się już wcześniej. W sieci pojawiły się komentarze:

To już przestaje być zabawne, to dwunasta taka sytuacja w tym sezonie, że brakuje mniej niż 10 pkt do wygrania mimo dobrych odpowiedzi. A głównych wygranych padło zaledwie 9.