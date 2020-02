Wiedźmin 3: Dziki Gon dostał własnego pada

Wiedźmin 3 po latach od premiery cieszy się wciąż ogromną popularnością. Gra zadebiutowała nawet na konsoli Nintendo Switch, dzięki czemu Geraltem można cieszyć się zawsze i wszędzie.

Jakość grafiki jest nieco niższa niż w przypadku grania na PlayStation 4 czy Xbox One, trzeba jednak przyznać, że programiści dokonali naprawdę dobrej roboty przystosowując grę do działania na sprzęcie oferującym widocznie niższą moc obliczeniową.

Jeśli jesteście fanami Geralta i gracie w Wiedźmina na Switchu, od teraz możecie robić to w zupełnie nowym stylu. W oficjalnym sklepie CD Projekt RED pokazał się nawiązujący do gry kontroler oraz etui na konsolę.

Sklep zachwala kontroler jako przystosowany do spełniania wszelkich potrzeb wiedźmina znajdującego się w wirze walki.

Gdyby wiedźmini grali na Nintendo Switch, to pewnie korzystając z pada takiego jak ten — ergonomicznego w konstrukcji, bezprzewodowego, ze wsparciem dla sterowania ruchem i dodatkowymi, programowalnymi przyciskami, np. dla łatwiejszego dostępu do kanapek z kurczakiem. No i wiedźmińskim designem, rzecz jasna! "

Szyku i stylu konsoli można zaś dodać, przenosząc ją w wiedźmińskim etui.

"

Juki to niekoniecznie najbezpieczniejsze miejsce na Twojego Switcha, gdy jesteś się na szlaku. Co innego to etui! Nie dość, że solidne i praktyczne, to jeszcze zawstydza juki z Beauclair pojemnością — pomieści konsolę, akcesoria i do pięciu kartridży. "