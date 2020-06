Wiedźmin Online już dostępny. Tajemnice Cintry dostępne za darmo

Wiedźmin sławi Polskę na całym świecie, przynosząc przy okazji krocie twórcom. Andrzej Sapkowski na stworzonej przez siebie postaci zarobił miliony, CD Projektowi RED cała seria gier przyniosła być może nawet więcej, niż miliard zł.

Popularność gier RPG z Geraltem nie spada, a wręcz przeciwnie: dzięki serialowi Netfliksa oraz pojawieniu się Dzikiego Gonu na Nintendo Switch sprzedaż Wiedźmina 3 jest nawet lepsza, niż bezpośrednio po premierze.

Fanów uniwersum ucieszy zapewne informacja, że Wiedźmin Online stał się faktem. Stworzona przez entuzjastów gra Tajemnice Cintry koncentruje się na wydarzeniach pokazanych przez Sapkowskiego w Sadze.

Tytuł został stworzony na silniku Ultimy Online, wieloosobowej sieciowej grze z 1997 roku. Jak za starych dobrych czasów i jak w przypadku papierowych gier RPG, do pełnego zanurzenia się w świecie przestawionym trzeba będzie używać wyobraźni.

Dla wielu fanów gatunku to plus, tak samo jak restrykcyjny regulamin dotyczący rozgrywki.

"

Gra charakteryzuje się wymagającym podejściem do odgrywania ról przez jej uczestników. Jest to serwer RPG z dużym naciskiem na akcję, czyli elementy PvP (potyczki między graczami) oraz PvM (potyczki graczy z potworami). Nad tokiem rozgrywki czuwa grupa Mistrzów Gry, która aktywnie w niej uczestniczy. Animuje świat, obserwuje poczynania graczy i oczywiście pilnuje, aby przestrzegali zasad Tajemnic Cintry. Mistrzowie Gry mogą nagradzać graczy za ich inwencję fabularną, czynne uczestnictwo w historii świata lub prawidłowe i „klimatyczne” prowadzenie postaci. Mogą również pouczać lub karać za niestosowanie się do panującego klimatu, uprzykrzaniu gry innym uczestnikom czy wykorzystywanie ewentualnych błędów mechanicznych dla osiągnięcia korzyści. "