"Wiedźmin" doczeka się kolejnej serii komiksów od Dark Horse. O czym opowie "Ballad of Two Wolves"?

Wiedźmin z kolejną serią komiksów od Dark Horse

Oczywiście seria "Wiedźmin" z komiksami jest powiązana od lat. Powstawały już zarówno polskie powieści graficzne, jak i serie od wspomnianego Dark Horse Comics. Nowa linia zeszytów pochodzi właśnie od tego drugiego wydawcy i powstała we współpracy z CD Projekt Red.

Seria nosi tytuł "The Witcher: The Ballad of Two Wolves". Scenarzystą został Bartosz Sztybor (który ma na koncie już "Fading Memories" i "Witch's Lament" ze świata "Wiedźmina"), natomiast rysownikiem jest Miki Montllo. Litery naszkicuje natomiast Hassan Otsmane-Elhaou. Premiera pierwszego zeszytu jest przewidziana na 21 grudnia 2022 roku.

Jak to zwykle w świecie "Wiedźmina" bywa, komiks również wywróci do góry nogami opowieści znane z baśni, okraszając je bardzo mrocznymi zwrotami akcji. Nadchodząca seria ma się odnosić do "Czerwonego kapturka" i "Trzech małych świnek". Sam tytuł komiksu odnosi się natomiast do wilków z opowiadań, a także Białego Wilka, jak często nazywany jest Geralt.

Jak czytamy w opisie serii "The Ballad of Two Wolves":

Nazywany najlepszym zabójcą potworów na świecie, wiedźmin Geralt zostaje wezwany do miasteczka Grimmwald. Miejscowi plotkują, że w okolicy grasuje wilkołak, którego przywiodły niespodziewane trzy siostry-świnie. W tle mamy natomiast Jaskra, który twierdzi, że ta wielka zagadka i monstrum do ubicia będą dla niego inspiracją do napisania perfekcyjnej ballady.

Tak jak wspomnieliśmy, pierwszy zeszyt serii "The Witcher: The Ballad of Two Wolves" zadebiutuje 21 grudnia 2022 roku. W planach są jeszcze 3 kolejne części opowiadania.