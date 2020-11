Powstała nowa figurka Geralta z Rivii. Waży 25 kg, mierzy niecały metr i kosztuje... ponad 5000 zł

Nie masz pomysłu na Gwiazdkowy prezent? Nowa figurka Geralta z Rivii stworzona przez Prime1Studio wydaje się być rozwiązaniem idealnym dla każdego fana Wiedźmina. Jedyny problem to jej cena. I waga. I wymiary...

Stwierdzenie "Wiedźmin jak żywy" nabiera nowego znaczenia, odkąd na rynku pojawiła się nowa figurka studia Prime1 przedstawiająca Geralta z Rivii o wadze 8-letniego dziecka. Jednak w przeciwieństwie do przeciętnego 8-latka, Geralt ma cztery wymienne głowy i nie potrafi się poruszać. Czyż to nie idealny gadżet dla każdego fana, który ma akurat wolne 5000 złotych?

Nowa figurka Wiedźmina od Prime1Studio

Trzeba przyznać, że amerykańskie studio Prime 1 ma rozmach godny najsłynniejszego polskiego fantasy. Firma zaprezentowała ostatnio swoje nowe dzieło w postaci Geralta z Rivii o wysokości 88 cm i wadze 25 kg. "Figurka" zachwyca nie tylko rozmiarem, ale także dbałością jej twórców o detale. Biały Wilk wygląda dokładnie tak, jak w grze "Wiedźmin 3" CD Projektu, prezentując się dumnie na podstawce, w którą wkomponowano wiedźmiński amulet. W prawej ręce dzierży srebrny miecz, w lewej trzyma trzy odcięte głowy harpii. Co istotne, szczęśliwi właściciele tego eksponatu mogą sami zdecydować o wyrazie twarzy Wiedźmina. Do zestawu dołączono trzy dodatkowe głowy Geralta - jedna z brodą, jedna z dodatkową blizną, a jedna z paskudnym grymasem. Zobaczcie sami:

Cena takiego cudeńka to bagatelne 1449 dolarów, a więc niecałe 5500 złotych. Jeśli jesteście zainteresowani, producent figurek oferuje preordery na swojej oficjalnej stronie.

"Wiedźmin": fenomen na światową skalę

"Wiedźmin" to jeden z najcenniejszych polskich towarów eksportowych, który podbił serca fanów fantastyki na całym świecie. Za sprawą sagi o Wiedźminie Andrzej Sapkowski stał się drugim po Lemie najczęściej tłumaczonym na języki obce pisarzem fantasy z Polski. Stworzona na podstawie jego twórczości gra CD Projektu jest jednym z najbardziej uwielbianych RPG-ów w historii, a zagraniczne media okrzyknęły jej trzecią część, "Wiedźmin 3: Dziki Gon" najlepszą grą wideo wszech czasów. Nie było zatem szczególnym zaskoczeniem, kiedy po licencję na zekranizowanie "Wiedźmina" sięgnął gigant streamingowy, obsadzając w głównej roli hollywoodzkiego gwiazdora Henry'ego Cavilla. Serial również okazał się międzynarodowym sukcesem. Od momentu premiery w 2019 roku do dziś utrzymuje się na 1. miejscu listy najchętniej oglądanych seriali Netfliksa. W chwili obecnej trwają zdjęcia do 2. sezonu "Wiedźmina".