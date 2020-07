Wiedźmy z TikToka rzuciły urok na Księżyc. Czy powinniśmy się bać?

Społeczności współczesnych wiedźm i czarownic można znaleźć w niemal każdym zakątku internetu. Tajemnicze stowarzyszenia działają na Facebooku, Tumblrze, na Instagramie i oczywiście na TikToku.

Wiedźmy z TikToka rzuciły urok na Księżyc

Na TikToku viralem stała się wieść, że grupa tamtejszych czarownic przeklęła Księżyc. Społeczność zorganizowana w ramach TikToka pod hasztagiem #WitchTok nie jest traktowana szczególnie poważnie, jednak stworzony przez nią hasztag zdołał wygenerować ponad 2 miliardy wyświetleń.

Jedna z członkiń społeczności ukrywająca się pod pseudonimem "Jupiter" ogłosiła niedawno, że grupa wiedźm rzuciła urok na Księżyc. Żaden z użytkowników tego hasztagu nie poinformował jednak w jakim celu. Nie podano również treści czarodziejskiego zaklęcia.

Plotka o tym, jakoby czarownice z TikToka przeklęły Księżyc, rozniosła się po internecie w niesamowitym tempie.

Jednak same zainteresowane mają wątpliwości co do tego, czy w ogóle da się efektywnie przekląć nasze ciało niebieskie.

To nie pierwszy przypadek gdy współczesne czarownice umawiają sie w internecie na rzucanie czarów. W 2017 roku, czarownice z całego świata odprawiały magiczny rytuał skierowany przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych – Donaldowi Trumpowi. Wtedy do akcji przystąpiła nawet amerykańska piosenkarka Lana Del Rey.

