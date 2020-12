Wielka koniunkcja planet 2020. To pierwsze takie zjawisko od 400 lat

Niesamowite zjawisko będzie można obserwować gołym okiem. W tym przypadku nie będzie potrzeba do tego teleskopu czy innego specjalistycznego sprzętu. Grudniowej nocy Jowisz i Saturn będą jednymi z najjaśniejszych obiektów na niebie.

Czym jest koniunkcja planet?

Najprościej rzecz ujmując koniunkcja planet to taki moment, w którym ciała niebieskie ustawiają się w jednej linii z obserwatorem. Koniunkcje obejmują dwa obiekty w Układzie Słonecznym lub jeden obiekt w Układzie Słonecznym i obiekt bardziej odległy, taki jak gwiazda.

Przy nadchodzącym zbliżeniu się Jowisza i Saturna mówimy o wielkiej koniunkcji. W ciągu kolejnych dni obie planety będą się do siebie zbliżać, aż na nocnym niebie będą oddalone o zaledwie jedną dziesiątą stopnia, zapowiada amerykańska agencja NASA. Dla oka ludzkiego ta odległość będzie odbierana jak grubość monety.

Kiedy koniunkcja Jowisza i Saturna?

Nadchodząca wielka koniunkcja Jowisza i Saturna nastąpi już 21 grudnia 2020 roku. Będzie to ich najbliższe zbliżenie od 1623 roku. Do koniunkcji tych planet dochodzi wprawdzie co 20 lat, ale tym razem odległość na niebie pomiędzy obiema planetami wyniesie 0,1 stopnia, więc zjawisko będzie wyjątkowo rzadkie.

Miłośnicy astronomii w czasie obserwacji będą mogli odnieść wrażenie, że Jowisz zyskał kolejny księżyc, którym tak naprawdę będzie właśnie Saturn. Fascynujące zjawisko będzie można obserwować przez dwa dni. W pierwszym dniu dystans między planetami będzie jednak mniejszy.

Następne tak bliskie spotkanie dwóch największych planet Układu Słonecznego będzie mieć miejsce w 2080 roku, dlatego warto nie przegapić tegorocznej okazji.

Wielka koniunkcja - znaczenie astrologiczne

21 grudnia 2020 roku nastąpi wielka koniunkcja Jowisza i Saturna w 1 stopniu znaku Wodnika. Jak twierdzą astrolodzy, przypieczętuje ona długofalowe skutki tegorocznego wiosennego spotkania Jowisza, Saturna i Marsa z Plutonem w znaku Koziorożca.

Będzie to rownież spektakularne zakończenie Ery Ryb i rozpoczęcie Ery Wodnika – nowej epoki astrologicznej, w której wiara ma szansę zostać zastąpiona wiedzą, na najwyższym poziomie zrozumienia. Rok 2020 jest bowiem rokiem przejścia z Ery Ryb, gdzie dominowała wiara i religia, w Erę Wodnika, króla wiedzy i nauki. Oznacza to również moment przejścia z żywiołu ziemi na żywioł powietrza, nazywany również wielkim resetem. Coraz mniejszą wartość będą miały obiekty materialne, a coraz ważniejsza będzie informacja. Astrologowie nazywają nadchodzący czas erą "globalnej świadomości" czy "globalnej wioski". Świat ich zdaniem stanie się bardziej liberalny, tolerancyjny, otwarty a mniej konserwatywny.

