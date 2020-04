Zaczniemy od Xboksa, który w kwietniu 2020 swoim użytkownikom proponuje "Project Cars 2" i "Shantae: Half-Genie Hero". Pierwsza z nich to gra wyścigowa, która pozwala wziąć udział w wielu różnych dyscyplinach związanych ze ściganiem - począwszy od wyścigów ulicznych, przez rajdy, aż do błotnych pogoni w wielkich pick-upach. Gra zachwyca piękną grafiką i ślicznymi efektami pogodowymi wpływającymi na to, jak będziemy się poruszać po torach.

Darmowe gry na Xbox One. Games with Gold w kwietniu 2020

Produkcja z września 2017 roku zdobyła bardzo dobre recenzje, a jej przedsmak możecie zobaczyć w oficjalnym zwiastunie "Project Cars 2". Do pobrania będzie dostępna w okresie 1-30 kwietnia:

Druga z gier, czyli "Shantae: Half-Genie Hero" to piękna platformówka z elementami gry akcji. Wcielamy się w tytułową Shantae, która w trakcie kolejnych poziomów nabywa kolejne umiejętności, pomagające jej w walce z przeciwnościami losu. Produkcja wygląda naprawdę ładnie, więc warto spróbować z czym to się je:

Przygody Shantae będą dostępne do pobrania w okresie 1-15 kwietnia.

Darmowe gry na Playstation 4. Playstation Plus w kwietniu 2020

Playstation oferuje graczom prawdziwe hiciory w ramach opcji PS Plus. W kwietniu do pobrania mamy bowiem jedną z najlepszych gier na konsole Playstation 4, czyli "Uncharted 4: Kres złodzieja", ostatnią (przynajmniej na razie) przygodę Nathana Drake'a i spółki. Gra zdobyła mnóstwo nagród, a dla wielu osób będzie to idealna szansa na uzupełnienie całej kolekcji "Uncharted" (w końcu trylogia przygód Drake'a w wersji odświeżonej na PS4 była w PS Plus kilka miesięcy temu).

Drugą grą dostępną w ramach PS Plus będzie natomiast "DIRT Rally 2.0", czyli kolejna odsłona wyścigów rajdowych sygnowanych niegdyś przez Collina McRae. Gra oferuje ponad 50 potężnych samochodów terenowych i daje możliwość rywalizacji na ośmiu oficjalnych torach Rallycrosowych Mistrzostw Świata.