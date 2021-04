Wielkopolska: Uderzył kobietę w sklepie. Poszło o brak maseczki?

Do szokującej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu. W jednym z leszczyńskich marketów kobieta miała zwrócić uwagę mężczyźnie na brak maseczki. Po wymianie zdań została uderzona tak mocno, że upadła na ziemię. Skandaliczne było również zachowanie personelu sklepu. Poszkodowana nie otrzymała żadnej pomocy od kasjerów, czy ochrony obiektu. W sprawie interweniowała policja.

Uderzył kobietę za uwagę o brak maseczki

W ubiegłą sobotę w Lesznie doszło do sprzeczki pomiędzy klientami jednego ze sklepów. Nagranie z monitoringu trafiło do sieci. Widać na nim sprzeczkę kobiety i mężczyzny zakończoną brutalnym pobiciem klientki sklepu. Początkowo para gwałtownie wymieniała uwagi, ale gdy kobieta odchodzi od mężczyzny, ten uderza ją w tył głowy. Ofiara odwraca się i także uderza mężczyznę. Wtedy agresor niezwykle mocno uderza kobietę w twarz, aż ta upada przy sklepowej kasie. Personel sklepu i klienci udają, że nie widzą, co się stało.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak powiedział PAP, że tuż po zdarzeniu na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy wylegitymowali mężczyznę i kobietę oraz świadków zajścia.

Skierowaliśmy do prokuratury wniosek o zgodę na wszczęcie sprawy z urzędu, to postępowanie zostało już wszczęte. Mieszkaniec Leszna, którego widać na nagraniu, został już wezwany, będziemy chcieli go przesłuchać.

– powiedział PAP Borowiak.

Źródło: PAP, portalsamorzadowy.pl

