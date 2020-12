Wiemy gdzie i kiedy odbędzie się pierwsza wystawa prac Banksy'ego w Polsce!

Już wkrótce do Polski zawita wystawa prac jednego z najpopularniejszych na świecie twórców street artu - Banksy'ego. Sprawdź, gdzie i kiedy się odbędzie.

Banksy to bezapelacyjnie jeden z najważniejszych artystów sztuki ulicznej na świecie. Kto interesuje się street artem i graffiti, na pewno zna jego prace i tajemniczą otoczkę działań twórcy. Brytyjczyk ma około 40 lat, a jego prace są podziwiane w niemal każdym zakątku globu, mimo to artysta pozostaje anonimowy. Aby utrzymać tożsamość w tajemnicy, Banksy zrezygnował nawet z ochrony własnych praw autorskich.

Wystawa prac wyjątkowego artysty wkrótce pojawi się w Polsce. "The Art of Banksy" to przeszło 100 dzieł streetartowca, które zostaną zaprezentowane w formie zdjęć, rzeźb i na wielu innych materiałach. Jak czytamy w opisie wydarzenia:

Wystawa opuściła w 2016 roku Instabuł i od tego czasu gościła w Amsterdamie, Paryżu, Berlinie, Rijadzie, Melbourne, Antwerpii, Bukareszcie, Cluj, Budapeszcie, Wiedniu, a teraz przyjeżdża do Warszawy. Wystawa zawiera najpopularniejsze graffiti takie jak "Girl with Balloon", "Bomb Hugger", "Police Kids", "Pulp Fiction" czy "Flower Thrower".

The Art of Banksy. Without Limits. Gdzie i kiedy można odwiedzić wystawę?

Wystawę będzie można obejrzeć w terminie od 12 lutego 11 kwietnia 2021 roku w Centrum Praskim Koneser na Placu Konesera w Warszawie.

Godziny otwarcia:

Pon. – Pt. 12:00 – 20:00

Sob. – Ndz. 10:00 – 20:00

Organizatorzy zaznaczają:

Aby umożliwić zachowanie wystarczającej odległości i zapewnić odwiedzającym jak najlepsze wrażenia z wystawy, na wystawę jest wpuszczanych maksymalnie 200 osób na godzinę.

Wystawa Banksy'ego w Polsce. Bilety

Bilety na wystawę możecie nabywać za pośrednictwem strony ebilet.pl. Poniżej znajdziecie cennik wejściówek.

Rodzaje biletów:

Bilety typu Student/senior ważne wyłącznie z legitymacją studencką/legitymacją emeryta i rencisty

Bilety dla dzieci w wieku 6-18 lat ważne wyłącznie z legitymacją szkolną

Wstęp wolny dla dzieci poniżej 6 roku życia

Bilety FLEX cena promocyjna (obowiązuje na dowolny dzień wystawy)