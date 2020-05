Wiemy, ile pandemia koronawirusa kosztowała już wytwórnię Disney. Liczby przerażają

Wybuch pandemii koronawirusa to olbrzymi cios dla wszystkich. Branża rozrywkowa radzi sobie, jak może, jednak starty były nieuniknione. Oberwało się także wytwórni Disney, która do tej pory straciła dużą sumę pieniędzy.

Koronawirus - ile Disney stracił już przez pandemię?

Zamknięcie sal kinowych, odwołanie największych filmowych premier oraz parki rozrywki świecące pustkami to zmora dla filmowych wytwórni. Superprodukcje, które miały wygenerować olbrzymie przychody, jak choćby najnowsza część przygód Jamesa Bonda, 9. odsłona "Szybkich i wściekłych" czy "Czarna Wdowa", nie ukazały się w planowanych terminach. Parki rozrywki pokroju Disneylandu, do których rokrocznie zjeżdżały tłumy ludzi, stoją puste. Jak mocno Myszka Miki odczuła piętno koronawirusa na własnej skórze? Według danych, którymi podzielił się prezes wytwórni Disney, pandemia koronawirusa kosztowała ich dotychczas 1.4 miliarda dolarów. Czy studio przetrwa?

Jeszcze niedawno Disney miał powody do świętowania. 2019 rok był najbardziej dochodowym okresem w historii studia, do czego znacząco przyczyniły się premiery takich hitów, jak "Avengers: Endgame" i IX odsłony "Gwiezdnych wojen". Nawet pierwszy kwartał 2020 roku można uznać za sukces, wygenerował bowiem wyższy przychód niż zakładano - zamiast 17.6 miliardów było 18. Jednak zysk na akcję był mniejszy, niż przewidywano - 60 centów za akcję zamiast 89. Najbardziej dochodowymi segmentami Disneya są oczywiście parki rozrywki i kinowe premiery, a to właśnie w nie koronawirus uderzył z największą siłą.

Na samych parkach rozrywki Disney stracił dotychczas miliard dolarów, a wyjście na prostą może zająć w tym segmencie nawet kilka lat. Dodając do tego zmniejszenie przychodów z kin i reklam, Myszka Miki jest obecnie stratna na łączną kwotę 1.4 miliarda dolarów. Szef wytwórni, Bob Chapek, zapewnił jednak, że nie ma powodów do zmartwień, a Disney przetrwa kryzys.

" Jesteśmy przekonani, że zdołamy przetrwać ten kryzys i utrzymać naszą silną pozycję. Disney wielokrotnie pokazał, że jest wyjątkowo odporny, dzięki jakości naszych historii i silnemu przywiązaniu konsumentów do naszych marek, co widać choćby po reakcji klientów na uruchomienie naszej platformy Disney+ w listopadzie zeszłego roku. "

Pozostając w temacie platformy Disney +, to właśnie ona ma być głównym orężem wytwórni w walce z konsekwencjami pandemii. Analitycy zakładali, że serwis uzyska liczbę od 60 do 90 mln subskrybentów do 2024 roku, tymczasem zanosi się na to, że dolna bariera zostanie przekroczona jeszcze w w tym roku (do 4 maja 2020 roku Disney + zgromadził już 54 miliony użytkowników).

Czy oznacza to, że Myszka Miki skłoni się bardziej ku premierom streamingowym i filmy zamiast do kin trafiać będą prosto na Disney +? Niekoniecznie. W przypadku niektórych tytułów podjęto już decyzję o rezygnacji z wielkiego ekranu i choćby "Artemis Fowl" powędruje wprost do biblioteki platformy. Jego losu nie podzieliły jednak "Mulan" i "Czarna Wdowa", które ukażą się w kinach, tylko później niż planowano. Jak zapewnił bowiem Bob Chapek - każdy film analizowany będzie przez nich indywidualnie i dopiero wówczas podejmowane będą decyzje o premierze kinowej lub VoD.