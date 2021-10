William Shatner poleciał w kosmos! Lot Blue Origin okazał się być sukcesem

Shatner poleciał w kosmos. Zobaczcie nagranie

Kosmos, ostatnia granica. William Shatner przez wiele lat udawał, że jest kapitanem kosmicznego statku Enterprise w serialu "Star Trek" i wielu filmach na bazie serii, a teraz w wieku 90 lat stał się najstarszym człowiekiem w historii, który odwiedził kosmos.

Zobaczcie nagrania z lotu poniżej:

Oglądaj

Po powrocie na ziemię Shatner wyjaśnił, że całe wydarzenie było "nie do opisania":

Jestem wypełniony obecnie emocjami, którymi nie potrafię opisać. Naprawdę mam nadzieję, że nigdy się nie ocknę z tego snu.

Rakieta zabrała uczestników lotu na 62 mile ponad poziomem morza, a cała misja trwała 11 minut i okazała się być sukcesem.

Kapitan Kirk dołączył do załogi lotu Blue Origin New Shepard NS-18, a to towarzyszyli mu Audrey Powers, wiceprezes ds. misji i operacji lotniczych w Blue Origins, a także załoga w postaci Chrisa Boshuizena i Glena de Vriesa.