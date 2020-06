Winona Ryder oskarżyła Mela Gibsona o antysemityzm i homofobię. Miał nazwać ją "rozpałką do pieca"

O rasistowskich, antysemickich i homofobicznych komentarzach Mela Gibsona zrobiło się głośno jeszcze w 2006 roku. Znany aktor znalazł się wówczas na pierwszych stronach gazet, a jego opinia w branży pogrążała się w gruzach. Oliwy do ognia dodały problemy z alkoholem i napady agresji. W efekcie nawet dziś, gdy wyszedł na prostą, Mel Gibson nie cieszy się poważaniem w Hollywood. Stare rany zostały właśnie rozdrapane przez Winonę Ryder.

Gwiazda "Soku z żuka", "Edwarda Nożycorękiego" i ostatnio "Stranger Things" jeszcze w 2010 roku zarzuciła Melowi Gibsonowi antysemityzm. W rozmowie z magazynem GQ wspomniała o obraźliwych epitetach na temat Żydów, jakie miały paść z ust aktora. Teraz Winona Ryder powróciła do tematu. Była jednak bardziej szczegółowa.

W wywiadzie na The Sunday Times aktorka opowiedziała o imprezie, która miała miejsce lata temu. Mel Gibson miał wówczas "żartować" z jej homoseksualnego przyjaciela, a ostatecznie z niej samej.

"

Byliśmy z przyjacielem na zatłoczonym przyjęciu, a Mel Gibson palił cygaro. Rozmawialiśmy, a on zapytał wtedy mojego przyjaciela, który jest gejem: "Chwila, nie zarażę się od Ciebie AIDS?". Potem temat zszedł na Żydów i rzucił do mnie: "Nie jesteś chyba rozpałką do pieca?". "