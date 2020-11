Wraz z końcem października uruchomiono numer, który próbuje połączyć się z użytkownikami wszystkich sieci dostępnych w Polsce. Dzwonił do Ciebie numer 221043705? Nie należy tego bagatelizować.

Tajemniczy numer 221043705. Kto dzwoni i czy odbierać?

Obce i nieznane numery zwykle kojarzą nam się z telemarketami. W celu uniknięcia kolejnej rozmowy na temat atrakcyjnej oferty banku lub promocyjnej ceny zestawu kołder - po prostu nie odbieramy. W końcu jeśli to coś ważnego albo, jeśli dzwoni znajomy, po odrzuceniu połączenia, może napisać smsa. Jest to całkiem skuteczny sposób na uniknięcie irytujących konwersacji. Jednak jeśli zadzwoni do Was numer 221043705 - koniecznie odbierzcie.

Numer 221043705. Kto dzwoni?

Numer 221043705 został uruchomiony 31 października 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa. Jak czytamy w oświadczeniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest to automatyczny sposób na powiadamianie Polaków o nałożeniu kwarantanny.

" Uwaga! W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. "

Odebranie takiego telefonu może być kluczowe dla zdrowia i życia Waszych najbliższych. Im wcześniej dowiemy się, że mogliśmy mieć kontakt z osobą zakażoną - tym szybciej zminimalizujemy ryzyko przeniesienia koronawirusa.