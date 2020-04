Władze zoo z powodu koronawirusa chcą zabijać zwierzęta i przeznaczać je na pokarm

Pandemia koronawirusa nie tylko wpływa na ludzi, ale również dzikie zwierzęta mieszkające w ogrodach zoologicznych. W Niemczech podobnie jak w większości europejskich krajów obowiązuje izolacja społeczeństwa. Z tego powodu otwarte są tylko miejsca pierwszej potrzeby, takie jak sklepy spożywcze, czy apteki. Brak klientów powoduje, że wiele ogrodów zoologicznych cierpi z powodu COID-19. Jednym z takich przybytków jest zoo w Neumünster. Zrozpaczeni właściciele ogrodu mają przerażający plan awaryjny na wypadek kryzysu finansowego.

Koronawirus - właściciele zoo zabiją zwierzęta, by nakarmić mieszkańców ogrodu

Wiosna to czas, w którym europejskie ogrody zoologiczne przeżywają rozkwit. Po przerwie zimowej goście bardzo chętnie je odwiedzają, mogąc w końcu zobaczyć zwierzaki, które do zimnego klimatu raczej nie są przystosowane. W tym okresie wiele gatunków zwierząt wydaje na świat potomstwo, co jest kolejnym atrakcyjnym elementem wizyty w zoo.

Niestety koronawirus sprawił, że w tym roku podobne wycieczki się nie odbędą, a co za tym idzie wielu właścicieli ogrodów zoologicznych może popaść w tarapaty finansowe. Jak donosi SE.pl za niemiecką siecią RND, jedną z tego typu osób jest Verena Caspari - dyrektorka zoo w Neumünster. W rozmowie z mediami oświadczyła, że jeśli będzie zmuszona, posunie się do drastycznych kroków.

" Działamy jako stowarzyszenie, nie mamy żadnych miejskich pieniędzy, a państwowe dofinansowanie, po które się zgłosiliśmy, jeszcze nie dotarło. Jeśli nie będę już miała pieniędzy na zakup pokarmu lub jeśli zdarzy się, że mój dostawca nie będzie mógł go dostarczyć ze względu na nowe ograniczenia, wtedy oddam zwierzęta do uboju, aby nakarmić nimi inne. "

Zoo w Neumünster nie jest ogrodem miejskim. Utrzymuje się głównie z darowizn, więc sytuacja organizacji z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Zwierzętami przeznaczonymi na rzeź nie byliby jedynie przedstawiciele gatunków łatwo rozmnażających się, ale również inne zwierzaki. Caspari wyjawiła, że w najgorszym wypadku śmierć poniósłby również między innymi niedźwiedź polarny.

Czy zabijanie zwierząt z zoo i przeznaczanie ich na pokarm dla innych mieszkańców ogrodu to dobry pomysł? Nie! Sobie odjąć od ust, ale nie zabijać bezbronnych zwierzaków! Ciężko powiedzieć Jeśli nie ma innego wyjścia, to co mają zrobić właściciele?

Miejmy nadzieję, że zoo dostanie dofinansowanie i najczarniejszy scenariusz się nie spełni. Niewykluczone, że po apelu w mediach mieszkańcy Neumünster i obywatele całych Niemiec postanowią wspomóc ogród finansowo.

