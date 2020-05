Właściciele oddają dom za darmo. Jest jeden haczyk - mieszka w nim duch

Stare powiedzenie mówi, że nic nie ma za darmo. I jest w nim sporo prawdy. Zazwyczaj, jeśli ktoś nie oczekuje w zamian zapłaty, oznacza to, że koszty są ukryte gdzieś indziej. I tak właśnie jest w przypadku pewnego darmowego domu, który od kilku tygodni nie może znaleźć nowego właściciela. Powodem jest tajemniczy lokator, który jest nieodzowną częścią budynku.

W marcu 2020 roku w mieście Lafayette w stanie Luizjana pojawiło się nietypowe ogłoszenie na rynku nieruchomości. Właściciel postanowili oddać całkowicie za darmo uroczy domek o powierzchni 220 metrów kwadratowych. Skuszeni atrakcyjną ofertą potencjalni nabywcy pojawili się bardzo szybko. Równie szybko rozmyślali się, kiedy okazało się, że w parze z budynkiem idzie jego dożywotni lokator - tajemnicza zjawa nawiedzająca dom.

Nietypowe ogłoszenie pojawiło się nie tylko w lokalnych mediach, ale również na Facebooku.

"

Darmowy dom! Do przeniesienia! 337-456-4690

9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.

Może rozpoznajecie ten ikoniczny dom, który ulokowany jest przy Verot School Road? To stary Vincent/Vallot/GrandView dom spokojnej starości wybudowane w późnych latach dwudziestych i wczesnych 30. ubiegłego wieku. McLain Development niedawno nabyła tę ziemię i budynek. By oszczędzić historyczny dom, oferujemy każdemu, kto jest zainteresowany przeniesienie go do innej lokalizacji w celu odnowienia. Skoncentrowaliśmy nasze wysiłki i koszty rozwoju na oszczędzaniu jak największej liczby drzew, w związku z czym w sąsiedztwie domu nie ma na niego miejsca. Dom był zamieszkany 6 miesięcy temu. Posiada dwa sprawne klimatyzatory. Został opuszczony z powodu rozwoju okolicy i potrzebuje nowego kochającego właściciela. Chcielibyśmy, żeby ktoś go przeniósł i odrestaurował. "