Włochy: Kanały Wenecji wyschły w ciągu jednej nocy. Widok jest przejmujący

Weneckie kanały to prawdopodobnie jedna z największych atrakcji w Europie. W Wenecji często sprawia kłopot wysoka woda, czyli tak zwana acqua alta. Teraz to włoskie miasto może zadziwiać przeciwnym zjawiskiem.

Wysuszone kanały w Wenecji. Gdzie podziała się woda?

W 2019 roku w wyniku największego przypływu od pięciu dekad część Wenecji została całkowicie zalana wodą. Poziom wody w mieście podniósł się do 1,87 metra, co uczyniło go najwyższym od 1966 roku, kiedy osiągnął 194 cm.

W chwili obecnej możemy zobaczyć zupełnie skrajne zjawisko. Obecnie w Wenecji poziom wody jest taki niski, że wyschła większość kanałów, a Canal Grande odsłonił swoje brzegi.

Kanały Wenecji wyschły w ciągu jednej nocy

Wody jest tak mało, że na razie transport łodziami, które są głównym środkiem dostawczym do domów i sklepów w historycznym centrum, jest niemożliwy. W sieci krąży wiele nagrań ukazujących krajobraz Wenecji pozbawionej wody.

Wyschła większość kanałów w Wenecji. Przyczyny niecodziennego zjawiska

Jak się okazuje, kanały Wenecji wysychają od czasu do czasu. Jak podaje PAP, takie zjawisko wcale nie jest czymś wyjątkowym. Przyczyną fenomenu jest obecnie wysokie ciśnienie nad Włochami, które przyczynia się także do obniżenia poziomu wody na weneckiej lagunie.

Jednak zarówno wyższy jak i niższy poziom wody w Wenecji zależy przede wszystkim od dwóch czynników - pływów księżycowych i wiatru. Bardzo niski stan wody, pozostający poniżej poziomu morza, ma utrzymać się też w ciągu najbliższych dni.

Ostatnio Włochy nawiedziła największa erupcja Etny od lat. Rozpoczęła się ona we wtorek, 16 lutego 2021 po południu. Nad wulkanem unosił się 10-kilometrowy słup pyłu, a po zboczach wulkanu płynęła rzeka lawy.

Cześć Włochów wierzy, że ma to związek, z tym że 16 grudnia 2020 nie doszło do tzw. cudu świętego Januarego. Polega on na przemianie krwi świętego w ampułce ze skrzepniętej w postać płynną. Wierni uznali to za bardzo zły znak i przepowiednię różnych nieszczęść.

