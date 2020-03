Włosi odkryli sposób na kwarantannową nudę. Stworzyli kino na rzymskich budynkach

Pandemia koronawirusa wyłączyła z użytku wiele instytucji kultury na całym świecie. Dodatkowo rządy krajów takich jak Włochy, Francja czy Hiszpania zadecydowały o domowej kwarantannie, którą można opuszczać tylko w nagłych przypadkach. Mieszkańcy Rzymu znaleźli sposób na pokonanie nudy wywołaniem zamknięciem w czterech ścianach. Z pomocą przyszła klasyka kina.

Koronawirus - kwarantannowe kino we Włoszech

Jednym z epicentrów europejskiej epidemii COVID-19 są Włochy. Od tygodni media informują o kolejnych ofiarach śmiertelnych spowodowanych koronawirusem. We Włoszech zmarło już ponad 5 tysięcy pacjentów. Czas jednak na radośniejsze wieści. Okazuje się, że mieszkańcy Rzymu wpadli na pomysł jak umilić sobie czas w izolacji i przy okazji integrować się z innymi osobami poddanymi kwarantannie.

Był czas na balkonowe koncerty, teraz przyszła pora kina utrzymane w podobnym charakterze. Jak podaje Deadline, pewna organizacja postanowiła podnieść ducha mieszkańców Wiecznego Miasta za pomocą filmów. W tym celu zorganizowano pokazy klasycznych produkcji, wyświetlanych na ścianach budynków. Osoby poddane kwarantannie mogły więc poczuć namiastkę wizyty w kinie.

Pomysł narodził się w głowach organizatorów imprezy filmowej Alice nella Città, działającej przy Rome Film Fest. Aktywiści zachęcili osoby z całego kraju, które mają dostęp do rzutników, by wyświetlały filmy na ścianach sąsiadujących budynków i dzieliły się efektami pracy w sieci. Do tej pory odbyły się projekcje takich klasyków jak "Słodkie życie", "Niebo nad Berlinem", "Cud w Mediolanie", "Dyktator", "Kino Paradiso", a także nowszych tytułów - "Billywgo Elliota" i "Stowarzyszenia Umarłych Poetów".

Pierwszy seans zorganizowali Fabia Bettini i Gianluca Giannelli - dyrektorzy festiwalu, którzy wyświetlili filmy w swoich rzymskich domach. Do przedsięwzięcia włączyły się również inne włoskie miasta - Piza, Palermo i Turyn, w których co wieczór odbywa się jakiś pokaz. Każda projekcja rozpoczyna się o godzinie 22:00. Dzięki temu mieszkańcy włoskich miast mogą spokojnie usypiać przy klasyce kina.

Inicjatywa wyszła już poza Włochy. Hiszpańska gwiazda Penélope Cruz zamieściła na swoim Instagramie nagranie pochodzące z jednej z tego typu projekcji.

Wieści o kwarantannowym kinie dochodzą też z takich zakątków świata, jak Filipiny, Brazylia, Wietnam i są planowane na terenie Anglii, Francji, Szwajcarii oraz Bułgarii. Na razie nie wiadomo, czy w akcję włączą się również polskie miasta.

