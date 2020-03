Włoskie gazety nie mają miejsca na artykuły z powodu ogromnej liczby nekrologów. Szokujące wideo

W walce z epidemią COVID-19 Polska świeci przykładem. To nasz kraj jako pierwszy w Europie zakazał organizowania imprez masowych, zamknął szkoły i przedszkola, zawiesił działanie kin i teatrów, a także ograniczył funkcjonowanie galerii handlowych, restauracji i barów.

Zwieńczeniem tych działań jest zamknięcie granic naszego kraju, żeby zapobiec napływaniu nowych przypadków z zewnątrz. Izolacja ma sprawić, że COVID-19 nie będzie miał jak przenosić się na nowe osoby i po około 14 dniach (tyle wynosi maksymalny okres inkubacji) zniknie.

Włochy, które nie podjęły takich działań wystarczająco szybko, szybko stały się drugim co do liczby zachorowań krajem na świecie, ustępując tylko Chinom. Włosi mają obecnie zakaz wychodzenia z domu, koronawirus SARS-CoV-2 zdążył jednak już zarazić i zabić tysiące obywateli tego kraju. W szokujący sposób pokazuje to porównanie dwóch gazet, wydanych w przeciągu tygodnia. Nowszy numer stał się praktycznie zbiorem nekrologów.

Koronawirus we Włoszech: przerażająca liczba nekrologów w gazetach

Porównanie dwóch wydań gazet zostało zamieszczone w sieci przez Włocha, który w obrazowy sposób pokazał, jak trudne chwile przeżywa obecnie jego kraj.

Nagranie przestawia dziennik „L'Eco di Bergamo”, wydawany w mieście zlokalizowanym około 50 km od Mediolanu. Media donoszą, że liczba zgonów powodowanych przez COVID-19 jest tak duża, że do roli tymczasowych kostnic musiano przystosować część kościołów.

Pogrzeby odbywają się praktycznie non-stop, przy czym w niektórych z nich nie mogą uczestniczyć bliscy osoby zmarłej ze względu na to, że sami są zarażeni lub istnieje podejrzenie, że zostali zainfekowani.

