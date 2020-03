Wnuczka Walta Disneya skrytykowała Disneyland i turystów w obliczu koronawirusa

Świat stanął w obliczu wielkiego zagrożenia spowodowanego koronawirusem. Wirusy mają to do siebie, iż uwielbiają wielkie tłumy - uczestnictwo w masowych imprezach wiąże się z ogromnym ryzykiem dla zdrowia. Zrozumiała to doskonale wnuczka Walta Disneya, Abigail, która nie bała się skrytykować nie tylko zarządców Disneylandów, ale także samych klientów narażających życie nie tylko swoje, ale także również swoich dzieciaków.

Wnuczka Walta Disneya krytykuje firmę

Disney oficjalnie zamknął swoje parki rozrywki w niedzielę, 15 marca 2020 roku, czyli całkiem późno jak na panujące okoliczności (dla przykładu, NBA odwołało swoje mecze 12 marca). Co ciekawe, zamknięcie okazało się opłacalne dla firmy, ponieważ sądząc po zdjęciach, ruch w Disney World był jeszcze większy, niż zwykle.

Sprawa wydała się Abigail Disney tak bardzo absurdalna, że postanowiła ją skomentować na swoim Twitterze. Udostępniła zdjęcia przedstawiające tłumy przebywające w Disney World, które podpisała słowami: "Czy wy sobie ku*wa jaja robicie?!".

Wnuczka Disneya nie boi się krytykować działań firmy założonej przez jej dziadka. W 2019 roku nie kryła zażenowania, gdy do mediów podano informację o podniesieniu wynagrodzenia dla (obecnie byłego) prezesa Boba Igera, podczas, gdy wielu innych pracowników nie było nawet stać na pokrycie podstawowych kosztów życia. Jak napisała na Twitterze: