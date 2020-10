Wojciech Pszoniak nie żyje. Aktor mial 78 lat

Wielka strata dla polskiej kultury. 19 października 2020 roku o szóstej rano zmarł Wojciech Pszoniak - wybitny polski aktor. Miał 78 lat. Na razie nie ujawniono, co było przyczyną śmierci.

Nie żyje Wojciech Pszoniak

Informację o zgonie jako pierwszy podał ks. Andrzej Luter. Za pośrednictwem Facebooka udostępnił artykuł ze strony wiez.com.pl.

Śmierć artysty potwierdziła jego menadżerka Justyna Niegierysz.

Wojciech Pszoniak urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie. Początkowo chciał być muzykiem. Z tego powodu uczył się w klasie oboju szkoły muzycznej w Bytomiu i grał w orkiestrze wojskowej w Gliwicach. Później postanowił zostać aktorem, jednak nie dostał się na studia do szkoły teatralnej w Warszawie. Przejęto go do PWST w Krakowie, którą ukończył w 1968 roku i jeszcze w trakcie studiów występował w tamtejszym Teatrze Stu. W swojej karierze grał na deskach teatrów Starego w Krakowie (1968-72) oraz Narodowego (1972-74) i Powszechnego w Warszawie (1974-80). Występował również na scenach francuskich, między innymi w Nanterre, Montparnasse i Chaillot oraz brytyjskich.

Grał również w wielu w polskich filmach. Jedną z ważniejszych ról Pszoniaka była postać Moryca Welta w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy. Wystąpił również w takich produkcjach jak "Wesele", "Danton" i "Korczak" Andrzeja Wajdy, "Austeria" Jerzego Kawalerowicza czy "Mniejsze zło" Janusza Morgensterna i "Mała Matura 1947" Janusza Majewskiego. Łącznie zagrał w około 100 filmach. Jedną z ostatnich ról aktora był udział we francuskim filmie "Gdybyś mu zajrzał w serce" z 2017 roku.

