Wokalista zespołu The Wanted ma nieuleczalnego guza mózgu

Tom Parker, wokalista brytyjsko-irlandzkiego zespołu The Wanted wyjawił, że zdiagnozowano u niego guza mózgu. W poniedziałek 12 października udostępnił na Instagramie zdjęcie, a w podpisie wyjaśnił, że ma nieuleczalnego glejaka czwartego stopnia. Artysta od kilku tygodni przechodzi przez intensywne zabiegi, w czym pomaga mu rodzina.

Tom Parker ma guza mózgu

Jak czytamy w poście na Instagramie:

" Hej, pewnie zauważyliście, że raczej pozostawaliśmy cicho w mediach społecznościowych przez kilka ostatnich tygodni. Nadszedł czas, żeby wam wyjaśnić czemu tak było. Nie ma prostego sposobu na powiedzenie tego, więc powiem wprost - zdiagnozowano u mnie guza mózgu i zacząłem już terapię. Po długich namysłach stwierdziliśmy, że nie chcemy tego ukrywać i udzielimy wywiadu, w którym podzielimy się wszystkimi faktami. Jesteśmy zdewastowani, ale będziemy walczyli. Nie potrzebujemy smutku - bądźcie szczęśliwi i wysyłajcie pozytywną energię. Wierzę jednak, że z waszą pomocą nam się uda wygrać walkę. "

Sam post możecie zobaczyć poniżej:

W wywiadzie z OK Magazine, Parker wyjaśnił, że w trakcie lata miał dwa ataki padaczki i trafił do szpitala:

" Przyszli do mojego łóżka i powiedzieli mi tylko, że to guz mózgu. Jedyne, co mogłem wtedy powiedzieć to "ja pier*olę". To glejak czwartego stopnia i jest nieuleczany. To był ogromny cios i chyba sam do końca jeszcze nie przetrawiłem tej informacji. "

Parker jest współtwórcą i wokalistą The Wanted. Ich największymi przebojami były kawałki "All Time Low" oraz "Glad You Came", które na samym YouTubie ma prawie 200 milionów wyświetleń. Oprócz tego, popularnymi utworami zespołu były m.in. "Heart Vacancy", "Lose My Mind" oraz "Chasing the Sun".

Grupa w 2014 roku zawiesiła działalność, ponieważ jej członkowie postanowili się skupić na solowych projektach.