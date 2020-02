Wolverine i Cyclops są teraz kochankami? Stosunki X-Manów weszły na nowy poziom

Nie ma bardziej przełomowej drużyny w uniwersum Marvela niż X-Men. Od samego początku istnienia superbohaterskich mutantów, ich głównym celem była walka o tolerancję. Nic więc dziwnego, że członkowie X-Men są bardzo progresywni i nie baczą na ograniczające ich normy kulturowe. Twórcy siódmego numeru serii zatytułowanej po prostu "X-Men" zasugerowali, że Cyclops i Wolverine mają romans.

"X-Men" #7 - Wolverine i Cyclops są kochankami?

Do tej pory tego typu parowanie postaci było domeną fanfiction tworzonych przez czytelników. Jonathan Hickman, Leinil Francis Yu, Gerry Alanguilan, Sunny Gho, Clayton Cowles i Tom Muller postanowili rzucić nowe światło na relację dwóch najsłynniejszych członków X-Men. Osoby zaznajomione z runem Hickmana nie powinny być zszokowane. Kilka miesięcy wcześniej wyszło na jaw, że Cyclops, Wolverine i Jean Grey żyją w trójkącie.

Okazało się bowiem, że Wolverine zamieszkał w jednym domu z całą rodziną Summersów. Na planie budynku wyraźnie było widać, że sypialnia Jean znajdowała się pomiędzy kwaterami Scotta i Logana i co najważniejsze, trzy pokoje były ze sobą połączone. Teraz wyszło na jaw że, związek słynnego trójkąta miłosnego Marvela jest nie tylko poliamoryczny, ale również biseksualny. Tak przynajmniej wynika z rozmowy, którą ucięli sobie Cyclops i Wolverine.

Scott rozmawia z Loganem o jego bezsenności i podczas wymiany zdań, proponuje wspólny wypad na krótkie wczasy z Jean i dzieciakami. Wolverine zaczyna interesować się zaproszeniem.

Główną motywacją Logana zdaje się być widok Jean w bikini, ale Scott szybko wspomina o sobie w samych kąpielówkach. Pół żartem, pół serio Wolverine odpowiada, że temu widokowi nikt nie byłby w stanie się oprzeć i zgadza się na propozycję.

Oczywiście twórcy nie powiedzieli niczego wprost, a jedynie dali czytelnikom pole do zastanowienia się nad relacją pomiędzy dotychczasowymi rywalami o względy Jean Grey, ale biorąc pod uwagę rewolucyjny wydźwięk ostatnich serii o mutantach, całkiem prawdopodobne jest, że słynni X-Mani odkryli swoje niehetronormatywne pragnienia. To bardzo ciekawe podejście do stosunków trójki mutantów, ponieważ do tej pory w jej kontekście pojawiały się tradycyjne schematy rodem z oper mydlanych. Całość wpisuje się też w utopijny charakter państwa mutantów - żywej wyspy o nazwie Krakoa, która zrzesza wszystkich homo superior, bez względu na przekonania, wierzenia, czy inne arbitralne poglądy. Nowa idea Professora X zakłada bowiem stworzenie raju na ziemi dla mutantów, którzy zaczęli nie tylko wytwarzać własny język, ale również całą kulturę.

Fani X-Men nie powinni być zdziwieni, ponieważ, wśród postaci związanych z grupą, często pojawiały się przełomowe dla historii komiksu postacie LGBT takie jak Northstar, Iceman czy Mystique. Na kartach poprzedniego numeru serii oficjalnie potwierdzono w końcu po wielu latach, że Raven Darkholme była żoną Irene Adler - mutantki znanej lepiej jako Destiny.

Jak zakończy się romans trójki X-Manów? Będą żyli razem długo i szczęśliwie? A może rozdzieli ich niebezpieczeństwo, które czai się gdzieś na homo superior poza granicami państwa mutantów? Prawdopodobnie przekonamy się w kolejnych numerach serii "X-Men".

