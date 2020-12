Wolverine popełnił jedno z najpaskudniejszych morderstw w historii Marvela

Wolverine to jedna z najbardziej zabójczych postaci Marvela. W komiksie "Savage Avengers" udowodnił, że jest najlepszy w tym, co robi, a to co robi, nie jest miłe.

Istnieje niezbyt prawdziwy pogląd, według którego filmy i komiksy Marvela są dla dzieci. Nie to, co DC - mroczne i tak brutalne, że najwięksi twardziele nie mogą po seansie, czy lekturze spać po nocach. Komiks "Savage Avengers", w jak dużym błędzie są osoby, które powtarzają tego typu farmazony.

"Savage Avengers" #15 - Wolverine popełnił niezwykle brutalne morderstwo

Prawda jest taka, że oba wydawnictwa operują tekstami kultury, które są przygotowane z myślą o młodszych oraz starszych odbiorcach. Pomijamy już fakt niepotrzebnej antagonizacji Marvela i DC. Po prostu obie firmy są nastawione na zysk, a im większa grupa docelowa, tym lepiej. I chociaż najwięcej treści komercyjnego komiksu to papierowe odpowiedniki filmów ze znaczkiem PG-13, zdarzają się naprawdę brutalne serie.

Jedną z nich są przygody nowej grupy Avengers. Mowa o komiksie "Savage Avengers" autorstwa Gerry'ego Duggana, Patcha Zirchera, Javy Tartaglii i Travisa Lanhama. W piętnastym numerze przygód tego brutalnego wcielenia supergrupy herosów Marvela pojawiła się scena walki, której nie powstydziłby się horrory typu gore.

W utworzonej przez Doktora Strange'a drużynie występują największe skurczybyki, jakich nosiło uniwersum Marvela. W skład grupy wchodzą Wolverine, Punisher, Elektra, Black Widow i Hellstrom. Ich zadaniem jest pokonać złego i potężnego czarnoksiężnika Kulan Gatha, który ponownie zagraża Ziemi. Zanim jednak antybohaterskim Avengers uda się dorwać złoczyńcę, muszą poradzić sobie z jego poplecznikami. Jeśli myślicie, że gnaty, broń biała i sztuki walki nie mają szans z mistycznymi naukami, to jesteście w dużym błędzie.

W piętnastym numerze komiksu na drodze Savage Avengers staje Priest of Sickles, który dysponuje zastępami swoich wiernych okultystycznych sługusów. Członkowie drużyny nie bawią się ze swoimi wrogami w kotka i myszkę. Nie wahają się więc zabijać złoczyńców. Dla żadnego z protagonistów mordowanie nie jest niczym nowym. Prym w tej kwestii wiodą przede wszystkim Punisher i Wolverine. Ofiary Logana z racji jego długowieczności można zapewne liczyć w tysiącach. Do tej pory nie dokonał jednak tak brutalnego morderstwa.

Drużyna pokazała przywódcy sekty o nadprzyrodzonych zdolnościach, na co ją stać. Savage Avengers wykorzystując swoje umiejętności walki, zmiękczyli złoczyńcę i pozwolili Wolverine'owi dokończyć dzieła. Członek X-Men wbił we wroga pazury z adamantium, po czym uniósł go do góry i... wrzucił do rębaka - maszyny służącej do rozdrabniania kawałków drewna lub gałęzi.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics

Nie trzeba dodawać, że z kultysty została krwawa miazga, której w okamgnieniu pozbył się Hellstrom, wykorzystując swoje piekielne moce. To oczywiście nie pierwszy raz, kiedy Wolverine posunął się do bestialskiego mordu, ale czego się nie robi, dla ratowania świata? Czy śmierć Kulan Gatha będzie równie spektakularna? Przekonamy się w kolejnych zeszytach "Savage Avengers".