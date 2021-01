Wolverine wskrzesił po latach swoją słynną tajną tożsamość. Nadal się sprawdza

W najnowszej solowej serii poświęconej Wolverine'owi pojawiło się znaczące odniesienie do pierwszego w historii Marvela komiksu poświęconego przygodom tego mutanta. Po wielu latach Logan znowu przywdział elegancki kostium i założył przepaskę na lewe oko.

Wolverine #8 - Logan ponownie jako Patch

Logan żyje od bardzo wielu lat, dlatego podczas swojego życia posługiwał się wieloma tożsamościami. Najsłynniejszą wiąże się oczywiście z jego przynależnością do X-Men, ale warto pamiętać, że Wolverine często działał jako samotny wilk. W okresie, gdy świat uważał bohaterskich mutantów z martwych, Logan zaszył się na wyspie Madripoor i przedstawiał się jako Patch.

Oczywiście Wolvie jest na tyle charakterystyczny, że przepaska na oko to trochę za mało, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość, ale odłóżmy pomysły sprzed ponad 30 lat na bok i skupmy się na teraźniejszości. 8. zeszyt komiksu "Wolverine" autorstwa Benjamina Percy'ego, Adama Kuberta, Antonio Fabeli, Viktora Bogdanovica, Matthew Wilsona i Cory'ego Petita składa hołd czasom, gdy Logan był znany po prostu jako Patch.

Po latach ponownie użył tej tożsamości, by rozwiązać zagadkę, w którą jest zamieszany jego dawny druh. Mowa o osobie jeszcze z czasów przed dołączeniem Logana do X-Men. David Nord, znany lepiej jako Maverick to postać stworzona w 1992 roku przez Jima Lee. Maverick jest mutantem, który po M-Day stracił swoje moce. Pozostały jednak umiejętności najemnika, które nabył podczas służby w programie Weapon X. Wtedy właśnie poznał się dobrze z Wolverinem.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics - Wolverine #8 (2020)

Okazuje się, że Maverick pracuje dla organizacji Legacy House, która zajmuje się aukcjami na czarnym rynku. Logan postanowił ruszyć tropem dawnego przyjaciela i sprawdzić, o co rzeczywiście chodzi. W tym celu wraz z Beastem i Sage tworzą plan, dzięki któremu zdobędą potrzebne informacje i wyciągną Mavericka z kłopotów, przy okazji dając kres przestępczej organizacji. Żeby tego dokonać, Logan ponownie musi wbić się w elegancki gajerek i założyć na oko opaskę. Trop prowadzi bowiem na Madripoor.

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics - Wolverine #8 (2020)

Wolverine zadebiutował jak Patch w komiksie "Wolverine" z 1988 roku. Po historii "The Fall of the Mutants" Logan był uznany za zmarłego. Postanowił więc podawać się za kogoś innego, by zinfiltrować półświatek Madripoor. Ukrywał swoją tożsamość, by nie zdradzić sekretu X-Men ukrytymi w Australii, jednocześnie walcząc z przestępcami. Dzięki przejęciu tożsamości Patacha Logan mógł działać według reguł, którymi posługiwał się, zanim trafił do szkoły profesora Xaviera. Dawała mu duże poczucie wolności, więc na przestrzeni lat wielokrotnie do niej wracał.

Czy nowy komiks pójdzie w kierunku opowieści zaproponowanej przez Chrisa Claremonta i Johna Buscemę? O tym przekonamy się w kolejnym numerze "Wolverine'a".