World of Warcraft doczeka się serialu animowanego. Zobaczcie zwiastun "Afterlives"

Blizzard Entertainment nareszcie pokazał światu zwiastun serialu "Afterlives", animacji związanej z World of Warcraft. Poznaliśmy również datę premiery produkcji - ta pojawi się już na tegorocznym Gamescomie, czyli 27 sierpnia 2020 roku. Dla Blizzarda nie jest to żadna nowość - w końcu większość ich gier doczekała się pewnego rodzaju seriali takich jak m.in. "Legion". Z tego powodu, "Afterlives" ma podobny styl graficzny, co poprzednie dzieła.

World of Warcraft z serialem animowanym

Niestety, nie znamy zbyt dużo szczegółów na temat serialu "Afterlives". Możemy się jednak spodziewać, że historia będzie zdecydowanie rozwijała i wprowadzała nas do fabuły dodatku Shadowlands. Co ciekawe, w zwiastunie pojawia się m.in. Garrosh Hellscream, który w serii nie żyje. A tak prezentuje się zwiastun "Afterlives":

Fani w odpowiedziach pod zwiastunem są dość podekscytowani serialem "Afterlives", a to zawsze dobra zapowiedź przyszłości. Czy warto poświęcić produkcji swój czas? Cóż, tego dowiemy się 27 sierpnia, gdy serial zadebiutuje na Gamescomie, a potem (najprawdopodobniej) trafi do sieci.