Wózek inwalidzki pędził po ulicach z prędkością 50km/h. "Kierowca" manewrował między autami

Przedziwne zdarzenie mogli obserwować niedawno mieszkańcy Wrocławia. Na ulicy Żmigrodzkiej pojawił się nietypowy pojazd. Między jadącymi tam samochodami manewrował elektryczny wózek inwalidzki.

Wózek inwalidzki pędził po ulicach Wrocławia

Nagranie wyczynów kierowcy pojawiło się na kanale Stop Cham, który zajmuje się prezentowaniem nieodpowiednich zachowań podczas jazdy. Cieszy się ono ogromną popularnością także dlatego, że wózek, według relacji świadków, nie zważał na innych uczestników ruchu ani przepisy oraz gnał z prędkością 50 kilometrów na godzinę. Jest to imponujący wynik dla tego typu pojazdu. Jak czytamy na gadzetomania.pl, wózki elektryczne osiągają zwykle prędkość do 12 kilometrów na godzinę. Najszybszy pojazd tego typu powstał specjalnie z myślą o pobiciu rekordu Guinnessa i potrafił poruszać się z prędkością aż 111 kilometrów na godzinę. Jego właściciel wymienił oryginalny silnik na motocyklowy.

Zdarzenie opisała Gazeta Wrocławska, która zasięgnęła informacji u miejscowej policji. Na portalu czytamy, że jadący wózkiem inwalidzkim zatrzymany przez policję musiałby się liczyć z obowiązkiem zapłacenia grzywny w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych. O mandacie za przekroczenie prędkości nie może być mowy, ponieważ wózek nie jest pojazdem uprawionym do ruchu.

Jak wyjaśnia Dariusz Rajski z policji we Wrocławiu, niektóre wózki inwalidzkie mają prawo poruszać się po drogach ruchu, jednak muszą być do tego odpowiednio przystosowane. Jak widzimy na filmie, analizowany przypadek do takich nie należał.