Teleturniej "Familiada" to już legendarny program, który zna każdy - nawet ci, którzy nigdy nie oglądali show. Program słynie ze słabych żartów prowadzącego, wpadek uczestników, a teraz jak się okazało, widzowie doszukali się również błędu ankietowanych. Co ciekawe, uczestnicy programu byli zgodni z ankietowanymi, chociaż jest to błędna odpowiedź.

Wpadka w "Familiadzie". Tym razem błąd popełnili ankietowani

Śmieszne wpadki uczestników, którzy pod wpływem stresu i limitu czasu często odpowiadają błędnie to już norma. Jednak w ostatnim odcinku widzowie doszukali się błędu w odpowiedzi ankietowanych. Przypomnijmy, że w programie uczestnicy muszą wskazać odpowiedź, która była najczęściej wskazywana przez ankietowane osoby. Prowadzący Karol Strasburger zapytał o przykłady sportów, w których nie ma remisu. Znacie dobrą odpowiedź?

Okazuje się, że 11 ankietowanych osób odpowiedziało, że są nim szachy. Taką odpowiedź też dała drużyna Kickbokserek. Widzowie jednak wytknęli błąd, bowiem w szachach dochodzi do remisu i to dosyć często:

Ktoś tam ogarnia, że w szachach akurat remis jest najczęstszym rozstrzygnięciem na najwyższym poziomie?

Najwidoczniej nikt nie zwrócił uwagi na to, że odpowiedź ankietowych jest błędna... the show must go on!