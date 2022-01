Wpadka w ''Sprawie dla reportera''. Widzowie są zażenowani: ''To jest cyrk''

''Sprawa dla reportera'' jest emitowana w TVP z przerwami od 1983 roku. Program interwencyjny Elżbiety Jaworowicz przez wiele lat cieszył się dużym zainteresowaniem widzów, jednak ostatnio coraz częściej wywołuje negatywne emocje. W ostatnim odcinku doszło do przedziwnej sytuacji, która oburzyła wiele osób.

Elżbieta Jaworowicz przedstawiła historię pani Maryny z Ukrainy, która walczy ze swoim mężem Polakiem o prawo do opieki nad dziećmi. Kobieta sama wychowuje syna i chce zaopiekować się również pozostałą dwójką dzieci. Już reklama w TVP tego odcinka była dziwna, bo w spocie wykorzystano fragment wypowiedzi kobiety dotyczący prezentu od męża na dzień kobiet: ''Dostałam słoik śledzi. Bo stwierdził: 'Róże zwiędną, a śledzie zjesz''.

Zważywszy na poważny temat programu, taka reklama oburzyła wielu widzów. Co więcej, kobieta nie otrzymała w programie żadnej pomocy, a na koniec programu wystąpił discopolowy zespół Masters. Kobieta się rozpłakała, a w tle leciał utwór ''Żono moja''. To wszystko sprawiło, że wielu widzów czuło mocne zażenowanie taką sytuacją.

W sieci zawrzało, internauci na profilu TVP na Facebooku napisali, m.in., że ''Sprawa dla reportera'' sięga dna'':

Zespół również został mocno skrytykowany za swój występ. Sprawę skomentował menadżer Masters, Marek Kłosiński, który wyjaśnił:

Zamysł produkcji był taki, by zakończyć tę sytuację jakimś miłym akcentem, a nie, żeby ''dokopać''. Trzeba powiedzieć jasno: my jesteśmy od tego, by dawać ludziom szczęście i radość. Nie jesteśmy kabaretem, który naśmiewa się z kogokolwiek. Zajmujemy się tworzeniem muzyki do tańca, przy której ludzie mają się cieszyć. Nie może to być odbierane inaczej!