W programach telewizyjnych na żywo często dochodzi do mniejszych i większych wpadek. Przejęzyczenia, pomyłki, spóźnieni goście, problemy z wizją - prowadzenie programów na żywo to mnóstwo stresu. Szczególnie, że widzom nigdy nic nie umknie. Tak właśnie się stało z programem "Panorama".

Wpadka w TVP. Według prowadzącego... Słońce krąży wokół Ziemi

Karol Gnat żegnając się z widzami "Panoramy" powiedział na zakończenie:

A kiedy Słońce ponownie okrąży Ziemię i zatrzyma się niemal w tym samym punkcie, w telewizyjnej Dwójce usłyszą państwo znowu dźwięk Panoramy.

Internauci od razu wyłapali wpadkę prezentera i zaczęli żartować, że "Kopernik przewraca się w grobie" w nawiązaniu oczywiście do polskiego naukowcy, który "wstrzymał Słońce - ruszył Ziemię". Okazuje się, że nie wszyscy o tym pamiętają. W sieci pojawiły się również komentarze w stylu: "Miejmy nadzieję, że to przejęzyczenie, a nie wracamy do średniowiecza".