Wraca obowiązek noszenia maseczek. Cała Polska w "żółtej strefie" od soboty

8 października 2020 odbyła się specjalna konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Ogłoszono, że od 10 października 2020 w całym kraju będą obowiązywały zasady w żółtej strefie. Jak podaje PAP, premier wyjaśnił, że ten nakaz został wprowadzony w związku ze znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnim czasie.

W strefie żółtej obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, natomiast zgromadzenia są ograniczone do 75 osób. Na targach oraz konferencjach obowiązuje limit jednej osoby na 4 m kw, zaś na siłowniach limit przewiduje jedną osobę na 7 m kw. W kinach i podczas imprez sportowych może być zajętych 25 % miejsc.

Jak podaje PAP, premier wyjaśnił, że przyczyną tej decyzji jest fakt, iż "już dziś w strefie żółtej jest około 100 powiatów".

To jedna trzecia kraju. Mamy do wyboru albo zamknąć ruch w poszczególnych województwach ruch, czyli wprowadzić ograniczenie w swobodzie przemieszczania się (...), albo wprowadzić obostrzenia na terenie całego kraju, podobne do obostrzeń w krajach sąsiednich. "