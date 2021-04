Wrocław: Przerażające dźwięki z nieba 2021. Czy są zapowiedzią globalnej zagłady?

Przerażające dźwięki z nieba powróciły. Tym razem Trąby Apokalipsy zagrzmiały we Wrocławiu. Czym jest tajemnicze zjawisko i czy jest to zapowiedź zagłady?

O tak zwanych Trąbach Apokalipsy pisaliśmy już niejednokrotnie. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, skąd pochodzi ta anomalia. Zwolennicy teorii spiskowej uważają, że to kolejna oznaka Apokalipsy. Jak do tej pory nikomu nie udało się jednoznacznie ustalić, czym spowodowane jest to niezwykłe i przerażające zjawisko.

Nowe dźwięki z nieba 2021 we Wrocławiu

Kolejna kakofonia przerażających dźwięków została nagrana we Wrocławiu. Co ciekawe, Trąby Apokalipsy 2021 z Poslki brzmią nieco inaczej, niż rejestrowane we wcześniejszych latach. Przerażajace dźwięki zerejestrowano 12 kwietnia 2021 roku we Wrocławiu na Psim Polu. Tajemniczy przypadek opisuje Fundacja Nautilius.

Fundacja Nautilius to organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione. Fundacja tworzy także ogólnopolskie archiwum dotyczące zjawisk niewyjaśnionych, zagadnień związanych z pochodzeniem ludzkiej cywilizacji na Ziemi, a także nieznanych aspektów naszej rzeczywistości, jak chociażby jasnowidzenie czy zjawisko antygrawitacji. Tym razem jej członkowie opublikowali nagranie zarejestrowane we Wrocławiu i dołączyła mail otrzymany od swojego sympatyka.

Witam,

Z powodu pandemii pracuję w domu we Wrocławiu na Psim Polu.

12 kwietnia w poniedziałek około 15:00 usłyszałem na zewnątrz tak zwane "dziwne dźwięki" słyszane w różnych częściach świata.

Przesyłam dwa nagrania.

Jedyną przeróbkę nagrań jaką zrobiłem, to obrót o 270 stopni obrazu by dało się na to patrzeć. Oryginały mam w smartfonie.

Dźwięki momentami brzmią jak śpiewy podczas mszy z megafonów lub koncert w oddali, oczywiście w poniedziałki o 15 mszy są mało możliwe jak i koncerty tym bardziej teraz.

Ciekawostką jest to,że w artykule: UFO W KSZTAŁCIE IDEALNYCH KUL – RAPORT FUNDACJI NAUTILUS 21 KWIETNIA 2021 [...] pisaliście o "OBIEKT UFO NAD KIEŁCZÓWEM 11 kwietnia 2021"

Dźwięki były z 12 kwietnia, a ja mieszkam około kilometr od Kiełczowa, ulica z ruchem samochodowym na nagraniu w oddali nazywa się Kiełczowska a w Kiełczowie jej boczna ulica to Leśna z nagrania.



Pozdrawiam

Czym są tajemnicze dźwięki z nieba?

Środowiska naukowe twierdzą, że źródłem dźwięku może być utrzymywana w ścisłej tajemnicy nowa technologia, bądź któryś z uszkodzonych radarów wojskowych. Winą za niesamowite zjawisko obarcza się również Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC) znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.

Miłośnicy teorii spiskowych twierdzą, że tak zwane Trąby Apokalipsy są nowym rodzajem bardzo skutecznej broni, która znajduje się obecnie w fazie testów na ludziach. Zupełnie inne wyjaśnienie proponują natomiast badacze zjawisk paranormalnych i UFO. Według nich kosmici próbują się skontaktować się z mieszkańcami Ziemi i wysyłają nam dźwiękowe wiadomości, których nie potrafimy odczytać.

Wśród innych wyjaśnień pochodzenia strasznych dźwięków znalazły się też przesunięcia płyt tektonicznych, broń klimatyczna, kosmici i usterka w matrycy Błękitnej Planety.

Źródło: Fundacja Nautilus