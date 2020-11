Wrocław: Przerażające dźwięki z nieba. Czy to zapowiedź zagłady?

O tak zwanych Trąbach Apokalipsy wspominaliśmy już niejednokrotnie. Przerażające zjawiosko występuje od 2011 roku. Z tego właśnie roku pochodzi pierwsze nagranie z Kijowa. Na Ukrainie zarejestrowano wówczas aż 11 minut dźwięku, który powtarzał się nieregularnie przez kilka kolejnych dni.

Czym są tajemnicze dźwięki z nieba?

Jak do tej pory nikomu nie udało się jednoznacznie ustalić, czym spowodowane jest to niezwykłe i przerażające zjawisko. Środowiska naukowe twierdzą, że źródłem dźwięku może być utrzymywana w ścisłej tajemnicy nowa technologia, bądź któryś z uszkodzonych radarów wojskowych. Winą za niesamowite zjawisko obarcza się również Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC) znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.

Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że Trąby Apokalipsy są nowym rodzajem bardzo skutecznej broni, która znajduje się obecnie w fazie testów na ludziach. Zupełnie inne wyjaśnienie proponują natomiast badacze zjawisk paranormalnych i UFO. Według nich kosmici kontaktują się w ten sposób z mieszkańcami Ziemi.

Naukowcy i niezależni badacze podzielili dźwięki na dwie kategorie. Pierwsza z nich to głośne eksplozje soniczne, przypominające odgłos myśliwca pokonującego barierę dźwięku. Do drugiej kategorii należą dźwięki harmoniczne, powtarzalne i wibrujące. W obydwu przypadkach nie można jednak określić, z jakiego kierunku dochodzi hałas, bowiem rozchodzi się on w nienaturalny sposób.

Przerażający film z Wrocławia

15 listopada 2020 Fundacja Nautilius opublikowała film z niesamowitym nagraniem z Wrocławia. Tajemnicze dźwięki zarejestrowano w tym mieście pięć dni wcześniej.

" Jakiś czas temu czytałam o dziwnych dźwiękach. W załączeniu przesyłam plik, który nagrałam 10 listopada 2020 o godz. 22,02 w centrum Wrocławia. Nie wiem jak go opisać. Słychać było go wszędzie, jakby coś ogromnego zawisło i zaczęło coś robić. "

- napisał autor nagrania.

Fundacja Nautilius to organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione. Fundacja tworzy także ogólnopolskie archiwum dotyczące zjawisk niewyjaśnionych, zagadnień związanych z pochodzeniem ludzkiej cywilizacji na Ziemi, a także nieznanych aspektów naszej rzeczywistości, jak chociażby jasnowidzenie czy zjawisko antygrawitacji.

Przerażające odgłosy pojawiają się na całej Ziemi. Nie ma racjonalnego powiązania pomiędzy częstotliwością ich występowania, miejscem czy konkretną porą dnia. Zobacz wszystkie teorie na ich temat.

Czym Twoim zdaniem są dziwne dźwięki? Są to hałasy z jądra ziemi To interwencja kosmitów Są to pomruki z zórz polarnych Jest to nieznana technologia wojskowa Jest to aparatura służącą do komunikacji z okrętami podwodnymi To program badań wojskowych HAARP Inne

Źródło: Fundacja Nautilus

Zobacz również: UFO nad Księżycem? Niezidentyfikowany obiekt przeleciał nad Srebrnym Globem [WIDEO]