Wrocław: Pyton królewski grasował w kanalizacji jednego z bloków. Policja szuka właściciela gada

Jak podaje "Gazeta Wrocławska", w środę 3 czerwca 2020 straż pożarna dostała nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec wrocławskich Popowic znalazł w spłuczce pytona królewskiego.

Mieszkaniec Wrocławia spłukując toaletę znalazł w łazience pytona Policja szuka właściciela gada

Wezwani na miejsce strażacy zabezpieczyli pomieszczenie i wezwali specjalistę z zakresu zoologii. Niestety nim pracownik wrocławskiego schroniska przyłączył się do akcji, pyton uciekł do pionu, którym biegną rury.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali dokumentację fotograficzną, a mieszkańcom rozdano kartki z numerem telefonu, pod który mieli dzwonić, gdyby gad ponownie się pojawił.

Zdesperowani lokatorzy poprosili o pomoc autorów profilu Popowice Online, którzy włączyli się w akcję poszukiwania właściciela węża lub osoby, która mogłaby pomóc w jego odłowieniu.

Po kilku godzinach gad wypełzł do pomieszczenia w innym mieszkaniu w bloku. Tym razem udało się go schwytać i przewieźć do wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Na razie nie udało się ustalić, jak egzotyczny pyton znalazł się w bloku. Policja i wrocławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt poszukują właściciela gada.

