Wrocławski ksiądz podczas kazania zachęca do seansu nowego filmu Sekielskich

We wrocławskim kościele św. Wojciecha, o. Andrzej Kuśmierski, ksiądz i subprzeor Dominikanów wypowiedział się w trakcie kazania na temat filmu braci Sekielskich.

Myślę że wielu z was obejrzało już drugą część filmu braci Sekielskich. Jeśli nie, to pewnie warto. Jeśli ktoś ma wyporność dużą, to niech obejrzy, bo jest to bolesny obraz krzywdy Kościoła, którą uczynił. I mówię... krzywdy, którą myśmy uczynili, odpowiednio i proporcjonalnie do pełnionych funkcji – zaczął ksiądz. "