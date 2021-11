Wrota piekieł czy wejście do wnętrza Ziemi? Odkryto przerażającą dziurę w oceanie

Google Maps to niezwykle przydatne narzędzie, ale także miejsce, w którym odszukać można mnóstwo dziwnych, przerażających, jak i zabawnych ujęć.

Widok poszczególnych części świata w serwisie Google Maps wiąże się również z przypadkowym uchwyceniem wielu dziwnych, śmiesznych, niewyjaśnionych lub wręcz przerażających sytuacji.

Odkryto przerażającą dziurę w oceanie

Tym razem jeden z internautów natrafił w Mapach Google na dziwny twór. Tajemnicze znalezisko było jego zdaniem na tyle interesujące, że postanowił pokazać je na Reddicie.

Niemal natychmiast w sieci rozgorzała dyskusja a wielu czytelników forum zaczęło po swojemu interpretować zaskakujący obraz. Sprawę zaczęły opisywać również media.

Internauci spekulowali, że tajemniczy obiekt to wrota piekieł, wejście do wnętrza Ziemi lub gigantyczny korek, po którego usunięciu można spuścić wodę ze wszystkich zbiorników na całej planecie.

Wrota piekieł czy wejście do wnętrza Ziemi?

Jak się okazuje gigantyczna dziura w oceanie, to nic innego jak wyspa Vostok na południe od Hawajów. Niestety jak dotąd wyspa nie doczekała się lepszych obrazów satelitarnych. Czarna plama, która wygląda jak dziura w oceanie to gęsty las Pisonii porastający to miejsce.