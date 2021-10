Wróżbita Maciej o roku 2022. "Możemy mieć do czynienia z całkowitym ograniczeniem naszej swobody i praw"

Wiele przepowiedni jest wyjątkowo jednoznacznych: rok 2022 nie będzie łaskawy dla świata. Interpretatorzy Biblii i starożytnych ksiąg oraz współcześni prorocy są zaskakująco zgodni w tej kwestii. Dokładanie tego samego zdania jest Wróżbita Maciej, który przewiduje wiele złych rzeczy, które nadejdą w 2022 roku.

Marciej Skrzątek, bardzo znany Polski jasnowidz twierdzi, że poznał tajemnice przyszłości. W swoim obszernym wpisie na Facebooku opowiedział, co może wydarzyć się w nadchodzącym roku. Niestety nie ma dla nas dobrych wieści. Podobnie jak ulubiony jasnowidz Polaków, Krzysztof Jackowski, mówi o ograniczaniu swobód i zagrożeniu konfliktem zbrojnym.

Saturn po wielu miesiącach przyjął pozycję prostą 11 października i zachowa ją aż do stycznia 2022 roku. Saturn jak zawsze ogranicza, zniewala i narzuca reżim. Wodnik znów to wolność. Dlatego w tym okresie możemy mieć do czynienia z całkowitym ograniczeniem naszej swobody i praw. Układ Saturna w znaku Wodnika występuje od 22 marca 2020 do 7 marca 2023 roku, lecz okresowo retrograduje i wówczas daje nam spokój. Teraz znów zachęca rządzących do narzucania reżimu, kontroli i władzy. Co ciekawe, od kilku dni Jowisz również przestał retrogradować i występuje w tym samym znaku zodiaku tj. w Wodniku. A to bardzo niebezpieczna sytuacja na niebie, bo Jowisz przebywający w tym znaku do końca tego roku zachęca nas do bronienia swojej wolności. Pisałem o tym kilka dni temu. Czyli rząd zaraz nam coś narzuci typu obostrzenia lub wrogie ustawy, a my będziemy się buntować i krzyczeć w niebogłosy: "a gdzie nasza wolność?"