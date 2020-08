Współtwórca „Scooby’ego Doo”, Joe Ruby, nie żyje

Mężczyzna jest najlepiej znany, jako współpomysłodawca kreskówki o przygodach psa Scooby Doo i całej Brygady Detektywów. Serial powstał w 1969 roku, z pomysłu Ruby’ego oraz Kena Spearsa.

Ruby stworzył też produkcje „Dynomutt” i „Jabberjaw”, ale to właśnie animacja o „Scoobym Doo” przyjęła się najlepiej, nie tracąc, a wręcz zyskując na popularności, przez kolejne lata. Ruby i Spears napisali razem pięć pierwszych odcinków, a następnie nadzorowali prace nad kolejnymi odcinkami pierwszego sezonu.

Popularność Scooby’ego Doo

Oryginalny serial emitowany był przez stację CBS do 1976 roku, ale w kolejnych latach powstało wiele wariacji oryginalnej historii. Do dziś powstało co najmniej 13 seriali telewizyjnych, opowiadających o bohaterach stworzonych przez duet Ruby-Spears, ponad 60 fabularnych filmów animowanych oraz cztery filmy aktorskie. Ostatnim dziełem jest tegoroczny animowany „Scoob!” (w Polsce znany po prostu jako „Scooby Doo”).

Rozwój kariery Ruby'ego

Joe Ruby zaczynał swoją karierę jako jeden z pracowników Walt Disney Productions. Po wojnie został zatrudniony w Hanna-Barbera Productions, gdzie poznał Spearsa i razem z nim stworzył „Scooby’ego Doo”. Sukces tego serialu pozwolił obu panom założyć własne studio produkcyjne, silnie współpracujące z Hanna-Barbera. Firma Ruby-Spears Productions wyprodukowała m.in takie animowane hity, jak: „Alvin i wiewiórki”, „Superman”, czy „Mister T.”, czyli animowaną wersję przygód jednego z bohaterów „Drużyny A.” Mężczyzna przez chwilę współpracował też z Jackiem Kirbym, słynnym rysownikiem, który podłożył podwaliny pod wiele charakterystycznych postaci z uniwersum Marvela.

Najbliżsi żegnają twórcę

" „Nigdy nie przestał pisać i tworzyć, nawet gdy robił się coraz starszy” – powiedział jego wnuk Benjamin Ruby. "

Sam Register, szef Warner Bros. Animation i szef działu programowego Blue Ribbon, napisał w oświadczeniu:

" „Joe Ruby uczynił sobotnie poranki niezwykłymi dla wielu dzieci, w tym mnie. Był jednym z najbardziej produktywnych twórców w naszej branży. (…) Scooby Doo był ukochanym kompanem na naszych ekranach przez ponad 50 lat, zostawiając za sobą dziedzictwo, które inspirowało kolejne generacje. My w Warner Bros. Animation mamy ogromny przywilej i honor, mogą kontynuować tę spuściznę. Wysyłamy też najserdeczniejsze kondolencje do najbliższych Joego”. "

Czytaj także: Oto nadchodzące filmy superbohaterskie od Marvela. Nowe daty premiery.