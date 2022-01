Siostra Łucja dos Santos jako dziecko była świadkiem objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku. Kolejne objawienia miała również później, gdy przebywała w klasztorze w Coimbrze. Zakonnica zmarła w 2005 roku, jednak pozostawiła po sobie wiele spisanych wizji. Także tą, dotyczącą losów Polski.

Przepowiednia siostry Łucji: III wojna światowa

Zdaniem wielu zwolenników teorii spiskowych przepowiednia siostry Łucji, dotycząca III Wojny Światowej ma się wypełnić w 2022 roku. Sprzyjają temu obecne zawirowania polityczne i ekonomiczne na świecie, a także pogłębiający się kryzys oraz trwająca nadal pandemia koronawirusa.

Według przepowiedni siostry Łucji III wojna światowa wybuchnie gdy Chińczycy zaczną eksterminować białych. Chiny zaatakują Rosję, używając broni jądrowej, w wyniku czego Azjaci uznają, że tylko ich rasa może przetrwać. Na świecie będą mieć miejsce czystki etniczne, a biała rasa wyginie.

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać.

- czytamy w książce Stephena Lassare’a "Odkryte sekrety przyszłości" z 1992 roku, której zebrano wszystkie proroctwa.

Wśród najbardziej poszkodowanych w III wojnie światowej państw znajdą się m.in. Niemcy, które zostaną zalane wodą. Podobny los czeka Danię i Holandię.

Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa

- twierdziła zakonnica.

Zdaniem siostry Łucji Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny. Jednak obserwując posunięcia Chin, staną po stronie Rosji. Ameryka, by pomóc Niemcom, wyśle swoje wojska do Azji. Wraz z nimi wyruszą tam żołnierze z Anglii. Polska, Czechy i Słowacja zjednoczą się w słusznej sprawie.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. [...] Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa

- twierdziła zakonnica.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi Łucja dos Santos

13 maja 1917 trójka pastuszków z Fatimy - Łucja dos Santos oraz rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto - bawiła się na polanie. W pewnym momencie ich oczom ukazała się Matka Boska, stojąca na pobliskim dębie. Jak opisywała Łucja, była ona ubrana w białe szaty i "promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi". Maryja wówczas ukazała im obraz piekielnych czeluści, do której trafiają duszę wszystkich grzeszników. Do kolejnych objawień dochodziło dokładnie co miesiąc i trwały one do 13 października 1917 roku. Matka Boska zapowiedziała wybuch drugiej wojny światowej, do którego miało doprowadzić szerzenie przez Rosję swoich błędnych nauk po świecie. Maryja wspomniała również o prześladowaniach Kościoła oraz wielkim cierpieniu papieża. Wojnę miało poprzedzać pojawienie się na nocnym niebie tajemniczych świateł - w styczniu 1938 roku w wielu miejscach świata odnotowano pojawienie się silnej zorzy polarnej.

