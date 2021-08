Wszedł do kościoła w czapce. Został oskarżony o obrazę uczuć religijnych

Bartosz Hrobowski został oskarżony o obrazę uczuć religijnych, bo wszedł do kościoła w czapce. W 2016 roku młody człowiek poszedł na pasterkę, która odbywała się w Sanktuarium Marii Śnieżnej na Górze Iglicznej w Kotlinie Kłodzkiej. Stanął w przedsionku i nie zdjął nakrycia głowy.

Wszedł do kościoła w czapce

Jego zachowanie bardzo wzburzyło księdza Andrzeja Adamiaka, kustosza Sanktuarium Marii Śnieżnej. Od tego czasu wobec Hrobowskiego toczą się postępowania prokuratorskie.

Sprawę opisywała "Gazeta Wyborcza", według której w kościele miała miejsce awantura z udziałem chłopaka, księdza i jego pracowników, a nawet postronnych wiernych. Finalnie parafianie powiadomili o wszystkim prokuraturę.

Widziałam uniesione ręce, pięści. To było dynamiczne zdarzenie. Nie wiem, co kto robił, kto się bronił, kto próbował rozdzielać. Nie wiem też, w jakim momencie zostały strącone na ziemię opłatki. Wiem tylko, że oskarżony był w tym tłumie ludzi i kilkukrotnie wypowiadał słowa: "Oddaj telefon". Nie widziałam, by to pan Bartosz wytrącił tacę z opłatkami. Gdyby jednak ten pan potrafił się zachować w kościele, nie byłoby sprawy, nie byłoby tu nas dziś.

- mówiła cytowana przez gazetę parafianka przed Sądem Rejonowym w Kłodzku

Inny przesłuchiwany w tej sprawie świadek zeznał, że jego uczucia religijne zostały urażone, bo mężczyźni weszli do środka w czapkach. Twierdził, że była to celowa prowokacja.

Wchodząc w czapce nie miałem zamiaru obrażać niczyich uczuć religijnych

– przekonywał jeden z trzech mężczyzn, który również stał w czapce w kościelnym przedsionku.

Mężczyzna opisał także szczegółowo całe zajście z udziałem księdza:

Wyrwał Bartkowi telefon, zaraz potem, jak strącił mu czapkę, to wtedy wypadły mu te opłatki. Ja jestem w ogóle w szoku, że o takie coś toczy się sprawa.

– dodał.

Mężczyzna stwierdził także stanowczo, że ludzie stanęli po stronie księdza, mimo że nie widzieli zajścia, a to oskarżony został pokrzywdzony.

Całe zajście zarejestrował umieszczony w kościele monitoring. Nagrania nie pokazują, by ksiądz został pobity. "Gazeta Wyborcza" napisała również, że chłopak chciał wyciszyć swój telefon. Zauważyła to gospodyni księdza i wyrwała mu urządzenie z rąk. Stojący obok organista i inny mężczyzna zaczęli szarpać i popychać Hrobowskiego. Ksiądz Adamiak nie interweniował, jednak po chwili zerwał czapkę z głowy chłopaka i rzucił na ziemię.

Sprawę umorzono, ale prokuratura wniosła o kasację

Oskarżony odpowiadał przed sądem za obrazę uczuć religijnych i pobicie księdza. W 2020 roku sprawa została umorzona warunkowo na rok w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Wniesiono jednak apelację, a Sąd Okręgowy w Świdnicy umorzył sprawę. Z wyrokiem nie zgadza się jednak prokuratura, która w sierpniu 2021 roku wniosła o jego kasację.

Zdarzenie, które miało miejsce w nocy 25 grudnia 2016 roku, jest bulwersujące i dla wielu osób niewytłumaczalne. To zdarzenie wzbudziło wiele różnych emocji i najwyraźniej te emocje udzieliły się i prokuratorom, i sądowi I instancji, bo obie te instytucje popełniły rażące błędy proceduralne. Prokuratura nie zgadza się z wyrokiem i wniosła o jego kasację.

– mówiła, uzasadniając decyzję cytowana w RadioZet.pl sędzia Ewa Rusin.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"