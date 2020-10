Będziemy mieli dodatkowe dni wolne w okolicach 1 listopada? O takim pomyśle rządowego zespołu zarządzania kryzysowego poinformował w programie Polsat News rzecznik GIS Jan Bodnar. Jest to jeden ze sposobów, by uniknąć tłoku w dniu Wszystkich Świętych, jednocześnie pozostawiając cmentarze otwarte 1 listopada.

Dni wolne na Wszystkich Świętych 2020

1 listopada to ustawowo dzień wolny od pracy. W tym roku przypada on jednak w i tak wolną już niedzielę, co może skutkować nie tylko skróconym czasem na odpoczynek i spotkania z rodziną, ale również ryzykiem znacznego wzrostu zachorowań na COVID-19. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że nie mogąc rozłożyć wizyt na grobach i u rodziny na kilka dni, Polacy stłoczą się na cmentarzach tego samego dnia i tego samego dnia pojadą odwiedzić bliskich. A to już prosta droga do tragedii.

Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Jan Bodnar, w programie Polsat News przedstawił potencjalne rozwiązanie takiego problemu:

" Rządowy zespół zastanawia się nad pewnymi ruchami związanymi z dniami wolnymi w okolicach 1 listopada. "

Dodał jednak, że na razie jest to jedynie przedmiotem dyskusji, a nie decyzją rządu. Podkreślił także, że niezależnie od tego, czy będą dodatkowe dni wolne na Wszystkich Świętych, czy nie, zaleca się rozłożenie odwiedzin na cmentarzach na kilka dni, a nawet kilka weekendów.

" Apelujemy, żeby w miarę możliwości Wszystkich Świętych urządzić sobie troszkę wcześniej albo troszkę później. Żeby odwiedzić groby bliskich w trochę innym terminie, żeby się nie tłoczyć. "

Jan Bodnar w wywiadzie dla Polsat News przede wszystkim skupił się na starszych członkach naszych rodzin, których należy traktować ze szczególną ostrożnością. Jak powiedział:

" Często jest tak, że odwiedzamy swoich rodziców, dziadków - nie mówimy, żeby tego nie robić, natomiast należy zachować zasadę ostrożności - nie musimy każdego dziadka obściskiwać bardzo blisko; pewien dystans jest teraz wyrazem miłości. Zalecamy, by wyjazdy rozłożyć w czasie. "

Jednocześnie, podobnie jak wcześniej zrobił to Jarosław Gowin, zadeklarował, że rząd nie planuje zamknięcia cmentarzy na 1 listopada.

" Na pewno nie ma żadnych pomysłów, aby odwoływać Wszystkich Świętych. "

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o zwiększaniu dni wolnych na Wszystkich Świętych

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, ma nieco inne zdanie na temat dodatkowych dni wolnych na Wszystkich Świętych. W przeciwieństwie do rzecznika GIS, Wojciech Andrusiewicz uważa, że takie rozwiązanie mogłoby tylko zwiększyć ryzyko zachorowań na COVID-19. W programie "Gość Wydarzeń", również w Polsat News, powiedział:

" Ja bym ostrożnie podchodził do zwiększenia dni wolnych przed Wszystkimi Świętymi. Polacy najczęściej wyjeżdżają na Wszystkich Świętych w dalsze podróże kiedy mamy dość dużo wolnych dni, kiedy mamy przedłużony weekend. Więc zwiększanie wolnych dni wokół Wszystkich Świętych to jest jasna sugestia: wyjeżdżajmy gremialnie. Jednak to, że to święto wypada w tym roku w niedzielę służy temu, żeby tych wyjazdów było mniej. "

Koronawirus: Cała Polska w "żółtej strefie"

Od 10 października 2020 roku cała Polska znajduje się w "żółtej strefie", co oznacza m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w dniu 13 października 2020 odnotowano 5 068 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast 60 osób zarażonych koronawirusem zmarło na choroby współistniejące.

Zobacz też: Koronawirus utrzymuje się na powierzchni do 28 dni. Najdłużej na banknotach i ekranach telefonów