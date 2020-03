Wuhan shake. Z powodu koronowirusa Chińczycy zaczęli witać się uściskiem stóp

Koronawirus sforsował granice Polski, przyjeżdżając do nas z Niemiec: Ministerstwo Zdrowia oficjalnie potwierdziło, że w szpitalu w Zielonej Górze przebywa pierwszy Polak chory na COVID-19.

Wszystkie osoby, z którymi kontaktował się po powrocie do kraju, zostały poddane kwarantannie. Zagrożenie epidemią w Polsce wzrosło, co oznacza, że dla dobra swojego i swoich bliskich powinniśmy stosować się do zaleceń wydanych przez Światową Organizację Zdrowia. Przestrzeganie 5 punktów pozwoli zminimalizować ryzyko złapania koronawirusa SARS-CoV-2.

Jednym z punktów na liście jest unikanie kontaktu rąk z przedmiotami i osobami w przestrzeni publicznej, jako że można w ten sposób zgarnąć na dłonie czekającego na taką sposobność koronawirusa. Chińczycy, chcąc zachowywać zalecane środki ostrożności, stworzyli nowe przywitanie, nazwane Wuhan shake. Zamiast rąk używa się w nim nóg.

Wuhan shake. Bezpieczne przywitanie w cieniu koronawirusa

Idea jest prosta: skoro nie można podawać sobie rąk, należy witać się nogami. Filmik prezentujący Wuhan shake z miejsca stał się hitem internetu i doczekał implementacji w krajach, które nie są dotknięte COVID-19 w takim stopniu, jak Chiny.

Pomysł został podchwycony oficjalnie przez Francje, która opublikowała taki filmik o „dzieleniu się przyjaźnią, a nie chorobą”.

Koronawirus SARS-CoV-2 pochodzi z Chin, zdążył jednak szybko rozprzestrzenić się na inne kontynenty. Światowa Organizacja Zdrowia uznała zagrożenie pandemią za bardzo realne, a naukowcy oszacowali, że zarażone może zostać nawet 70% ludzkości.

Zobacz także: Koronawirus może zarazić nawet 70% ludności? Naukowcy nie maja wątpliwości