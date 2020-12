Wulkan, który zabił 30 tys. osób, budzi się do życia. Czy dojdzie do erupcji?

Montagne Pelée, czyli Łysa Góra, znajduje się w północnej części wyspy i wznosi się na wysokość 1397 m n.p.m. Nazwa wulkanu została nadana około 1635 roku przez pierwszych europejskich osadników, którzy mogli zaobserwować zniszczenia po niedawnej erupcji. Wulkan przeraża okolicznych mieszkańców po tym jak 8 maja 1902 doszło do tragicznej w skutkach erupcji.

Wulkan Montagne Pelée budzi się do życia

Rok 2020 nie odpuszcza. Rozpoczął się silnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Turcję. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła eksplozja sześciu wulkanów na raz, Afrykę i Indie nawiedziła wyjątkowo żarłoczna szarańcza, jakiej nie widziano tam od 25 lat. 21 czerwca 2020 rano wybuchł wulkan Merapi na wyspie Jawa w Indonezji. Chmura popiołu wzniosła się na wysokość 6 km. 15 sierpnia 2020 ogniste tornado nawiedziło Kalifornię. Pod koniec października 2020 Turcja ponownie znalazła się w niemałych tarapatach. Kolejna "klątwa roku 2020" trafiła na mieszkańców Rosji. Od 20 listopada 2020 lodowe deszcze i silne wiatry doprowadziły do wprowadzenia stanu wyjątkowego.

Wulkan Pelée wybucha raczej rzadko, ale prawie zawsze bardzo gwałtownie. Pierwsze informacje o silniejszej aktywności Łysej Góry pojawiły się już w kwietniu 2019 roku. Wtedy to naukowcy podali, że pojawiły się pływy magmowe wewnątrz wulkanu. Od tego czasu aktywność sejsmiczna do 5 kilometrów poniżej szczytu wulkanu oscyluje powyżej średniej wieloletniej. Jak donoszą naukowcy 8 i 9 listopada 2020 roku doszło do reaktywacji systemu hydrotermalnego. Aktywność sejsmiczna do 5 kilometrów poniżej szczytu wulkanu oscyluje powyżej średniej wieloletniej Wzrasta także aktywność poniżej 10 kilometrów. Jak donoszą naukowcy, występowanie opisanych wyżej sygnałów sejsmicznych wskazuje, że Pelée, zbliża się do erupcji.

Wulkanolodzy podnieśli z tego powodu stopień zagrożenia ze strony wulkanu z 1 do 2 w 4-stopniowej skali.

Wulkan Pelée zabił 30 tys. osób

Najbardziej znana erupcja wulkanu Pelée miała miejsce 8 maja 1902 roku. Powstała wówczas lawina piroklastyczna zniszczyła całkowicie pobliskie miasto Saint-Pierre, powodując śmierć około 30 tys. osób.

Tragedię przeżyły wówczas tylko trzy osoby – w tym Havivra Da Ifrile i Louis-Auguste Cyparis, który jako więzień był zamknięty w lochu. Od nazwy tego wulkanu pochodzi określenie tego typu erupcji jako erupcji typu peleańskiego.

