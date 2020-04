Wybory będą czysto korespondencyjne. Karty do głosowania wrzucane do skrzynek bez potwierdzenia odbioru

Zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnienia, konieczność utrzymywania dystansu 2 metrów do innych ludzi, ograniczenia dotyczące funkcjonowania sklepów: epidemia COVID-19 drastycznie zmieniła nasze życie.

Mimo zagrożenia dla zdrowia i życia Polaków rząd nie zdecydował się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, argumentując, że nie ma takiej potrzeby. Politycy opozycji wskazują jednak, że wiele decyzji i ograniczeń wprowadzanych specjalnymi rozporządzeniami wygląd, jakby było przejawem takiego stanu; wystarczy wspomnieć chociażby o delegowaniu wojska do patrolowania wspólnie z policja ulic i wyłapywania osób łamiących wprowadzone przez rząd ograniczenia.

Jako niechęć do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Polsce wskazywana jest najczęściej parcie do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w ustalonym terminie. Rządzący obawiają się, że gdy Polacy odczują skutki kryzysu wywołanego przez epidemię i zorientują się, że ograniczenia będą trwały miesiące, a nie tygodnie, szanse Dudy na reelekcję gwałtownie spadną.

Tajemnicą poliszynela jest, że przeprowadzenia wyborów 10 maja 2020 żąda Jarosław Kaczyński. Z tego powodu PiS przemycił już w ustawie o tarczy antykryzysowej zapis o możliwości głosowania korespondencyjnego dla osób starszych oraz poddanych kwarantannie domowej. Rządzący chcą jednak pójść o kilka kroków dalej: na posiedzeniu Sejmu 3 kwietnia 2020 PiS chce zmienić Kodeks wyborczy, żeby przeprowadzić głosowanie całkowicie drogą korespondencyjną.

Wybory prezydenckie mają być całkowicie korespondencyjne. Karty do głosowania będą wrzucane do skrzynek na listy

Decyzja o zmianie Kodeksu wyborczego miała zapaść podczas nocnego spotkania liderów PiS, do którego doszło 1 kwietnia 2020. Do przecieków dotarł RMF FM oraz Onet.

Projekt ustawy jest już gotowy i w czwartek 2 kwietnia 2020 ma trafić do laski marszałkowskiej, tak by następnego dnia mógł być procedowany przez Sejm.

W treści nowelizacji zawarto możliwość przeprowadzenie wyborów całkowicie korespondencyjnie. Karty do głosowania mają zostać rozniesione przez listonoszy wprost do skrzynek na listy obywateli, nie będzie wymagane potwierdzanie ich odbioru. Nie poinformowano jeszcze, jak komisja wyborcza ma się upewnić, że karty dotrą do wszystkich chcących wziąć udział w głosowaniu, ani jak wyglądać będzie procedura dla osób znajdujących się za granicą.

W nowelizacji kodeksu zawarto za to opcję przeprowadzenia wyborów z wyłączeniem udziału miejscowych samorządów. Wiele z nich sygnalizowało, że nie zgodzi się na przeprowadzenie wyborów ze względu na zagrożenie, jakie niosłoby to dla mieszkańców miast i mniejszych miejscowości.

Wybory prezydenckie 10 maja 2020 mają się odbyć całkowicie korespondencyjnie: nie zostanie powołana żadna komisja, co m pozwolić uniknąć problemów z brakiem chętnych. Lista kandydatów na członków komisji wyborczych zamykana jest 10 kwietnia 2020 i nieoficjalnie wiadomo, że zgłoszeń jest zbyt mało, żeby móc zapewnić działanie lokali wyborczych w całym kraju.

Polityk PiS biorący udział w nocnym spotkaniu powiedział Onetowi, że zmiany planowane są z troski o Polaków.

" Chcemy w ten sposób zniwelować do minimum możliwość zarażenia się Polaków, którzy będą chcieli wziąć udział w głosowaniu. Dlatego decyzja o zamknięciu lokali wyborczych i głosowaniu jedynie drogą korespondencyjną. "

Przeprowadzeniu wyborów w majowym terminie sprzeciwia się Jarosław Gowin, który w ostatnich dniach wykazuję się niespotykaną jak na polityków szczerością.

Lider Porozumienia miał wystąpić jawnie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, który w odpowiedzi zagroził wyrzuceniem polityków ugrupowania Gowina z rządu. Minister nauki i szkolnictwa wyższego miał odpowiedzieć, że ryzyko zarażenia milionów Polaków jest zbyt duże, żeby „kłaść je na szali obok wyborczego zwycięstwa”.

Ostateczna decyzja, czy Gowin poprze zmiany w Kodeksie wyborczym ma zapaść bezpośrednio przed zapowiedzianym na piątek głosowaniem w parlamencie.

