Wybrano najseksowniejszego mężczyznę 2020 roku. John Legend zdetronizowany

Najseksowniejszy mężczyzna 2020 roku wybrany. Magazyn "People" jak co roku przyznał tytuł. Kto tym razem zasłużył na wyróżnienie?

Magazyn "People" jak co roku ogłosił, kto zasłużył na tytuł "Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny na świecie". John Legend został zdetronizowany przez popularnego 33-letniego aktora.

Najseksowniejszy mężczyzna 2020 roku wybrany

Najseksowniejszym żyjącym mężczyzną 2020 roku został Michael B. Jordan. Aktor jest znany z filmów takich jak "Black Panther" czy "Creed". Pismo przyznaje tytuł od 1985 roku, od trzech lat wyróżnienie otrzymują czarnoskórzy mężczyźni.

Michael B. Jordan Najseksowniejszym mężczyzną 2020 roku

Jordan poza aktorstwem grał także w drużynie koszykarskiej, jest modelem, a nawet uczył się stepowania. Pojawił się na okładkach znanych pism takich jak "Men's Fitness", "GQ", "Men's Health", "Vanity Fair" czy "Time". W listopadzie 2020 przyszedł czas na "People".

Aktor zapytany o to, jak się czuje ze swoim nowym tytułem, odpowiedział, że to "fajne uczucie". Przyznał, że był obiektem żartów i sugerowano mu, że raczej nie ma szans na takie wyróżnienie. Dlatego tym bardziej, cieszy się, że może należeć do grona atrakcyjnych mężczyzn wybieranych przez "People".

Do tej pory tytuł Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny na świecie został przyznany takim osobom jak Brad Pitt, Johnny Depp, Patrick Swayze, Denzel Washington czy Idris Elba.