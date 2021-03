Wybuch Etny widziany z kosmosu. NASA opublikowała niesamowite zdjęcia

Największa erupcja Etny od lat rozpoczęła się we wtorek, 16 lutego 2021 po południu. Nad wulkanem unosił się 10-kilometrowy słup pyłu, a po zboczach płynęła rzeka lawy.

Spektakularny wybuch Etny 2021

Od tego czasu słynny wulkan stale daje o sobie znać. Każda kolejna erupcja Etny jest coraz gwałtowniejsza. Wulkan wyrzuca lawę i popiół na wysokość kilku kilometrów. NASA opublikowała właśnie niesamowite ujęcia Etny z perspektywy kosmosu.

Etna to czynny stratowulkan we Włoszech, na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Jest to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w historii oraz najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny. Zajmuje powierzchnię, co najmniej 1250 km². Pierwsze wzmianki o erupcjach pochodzą z ok. 1500 roku p.n.e. Szacuje się, że od tamtego czasu było ponad 200 wybuchów.

Nie ma nic szczególnego w wyrzucaniu przez Etnę lawy, stopionych skał i pyłu wulkanicznego (...) Jednak nawet eksperci byli pod wrażeniem aktywności wulkanu w lutym 2021 roku.

– czytamy na stronie NASA Earth Observatory.

Wybuch Etny na zdjęciach z kosmosu

Podczas zdarzenia z 16 lutego 2021 główną erupcję Etny poprzedziła seria silnych eksplozji. Wcześniej na zboczach wulkanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o sile 2, 7 w skali Richtera. Z krateru wystrzeliła fontanna lawy i osiągnęła wysokość około 700 metrów.

Kilka dni później, 20-21 lutego oraz 22-23 lutego 2021 lawa wyrzucana była na wysokość nawet 1,5 km. W tym czasie sieć zalały tysiące zdjęć Etny. Również NASA opublikowała fotografie wulkanu wykonane z kosmosu. Fotografia wykonana 18 lutego 2021 roku pokazuje zaznaczone na czerwono strumienie lawy.

Kolejne ze zdjęć pochodzi z 23 lutego 2021 roku. Widać na nim pióropusz pyłu wulkanicznego, który przysłonił sporą część Sycylii.

Zdjęcie satelitarne Etny opublikowała również Europejska Agencja Kosmiczna. Te zdjęcia wulkanu również robią ogromne wrażenie.

Od 1987 roku część obszarów Etny chroniona jest poprzez Park Regionalny Etna. W 2013 roku wulkan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

