Wybuch tego konfliktu rozpocznie III wojnę światową? Przerażająca przepowiednia portugalskiej zakonnicy

Siostra Łucja była portugalską zakonnicą, która była świadkiem uznanych przez Kościół katolicki za prawdziwe objawień maryjnych w Fatimie w 1917.

Wybuch tego konfliktu rozpocznie III wojnę światową?

13 maja 1917 trójka pastuszków z Fatimy: Łucja Santos oraz rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto podczas zabawy na polanie ujrzeli Matkę Boską. Postać była ubrana w białe szaty i "promieniała światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi". Maryja ukazała dzieciom obraz piekielnych czeluści, do której trafiają duszę wszystkich grzeszników.

Do kolejnych objawień dochodziło dokładnie co miesiąc i trwały one do 13 października 1917 roku. Ostatnie z nich zobaczyło na własne oczy 100 tysięcy pielgrzymów. Zdaniem naocznych świadków słońce wirowało tego dnia na niebie w różnych kierunkach.

Podczas objawień Matka Boska zapowiedziała wybuch drugiej wojny światowej, do którego miało doprowadzić szerzenie przez Rosję swoich błędnych nauk po świecie. Matka Boska opowiedziała o prześladowaniach Kościoła oraz wielkim cierpieniu papieża. II wojnę światową miało poprzedzać pojawienie się na nocnym niebie tajemniczych świateł. Jak się okazało, w styczniu 1938 roku w wielu miejscach świata odnotowano pojawienie się silnej zorzy polarnej.

Zmarła w 2005 roku sistra Łucja była jedynym świadkiem objawień, który dożył dorosłego wieku. Zakonnica przekazała wiernym przesłanie, dotyczące przyszłych losów świata.

- twierdziła.

Sistra Łucja wspomniała również o Polsce. Jej słowa brzmiały:

Polska w tym przypadku zostanie oszczędzona. Będzie jedynym krajem, który ze światowej katastrofy wyjdzie jako państwo mocniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata poprzez ustrój, który stworzy. Poprzez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym.

Według przepowiedni wojna wybuchnie gdy Chińczycy zaczną eksterminować białych. Chiny zaatakują Rosję, używając broni jądrowej, w wyniku czego Azjaci uznają, że tylko ich rasa może przetrwać. Czy początkiem tych starć jest wojna w Ukrainie, tego nie wiadomo.