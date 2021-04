Wybuch w pralni samoobsługowej we Wrocławiu. "Jadę, sobie jadę a tu wy**bało wystawę" [WIDEO]

We Wrocławiu doszło do przerażającej eksplozji w samoobsługowej pralni. Zobacz nietypową relację świadka!

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 27 kwietnia 2021, około godz. 16.30 w budynku przy ulicy Kurkowej we Wrocławiu. W samoobsługowej pralni doszło do wybuchu i pożaru.

Wybuch pralni samoobsługowej we Wrocławiu

Od płonącego sprzętu elektronicznego zajęło się wnętrze lokalu usługowego zlokalizowanego na parterze. Na miejsce przybyły 4 zastępy straży pożarnej.

Jak podaje Gazeta Wrocławska, doszło tam do pożaru. Zapaliła się jedna z pralek i to właśnie ona miała eksplodować. Wybuch był na tyle silny, że na ulicę wypadły witryny pomieszczenia.

Niemal natychmiast w sieci pojawiły się pierwsze materiały pochodzące od świadków zdarzenia. Na pierwszym z nich przerażony kierowca relacjonuje sytuację na bieżąco, a nagranie już stało się hitem internetu.

Strażacy zgłoszenie o eksplozji w centrum Wrocławia otrzymali o 16:20. Do wybuchu doszło w pralni samoobsługowej przy ul. Kurkowej. Siła wybuchu była tak duża, że ważące kilkadziesiąt kilogramów drzwi zostały wyrwane z futryn, a ich części rozrzucone w promieniu kilkudziesięciu metrów od budynku.

- napisał na Twitterze obecny na miejscu dziennikarz Mateusz Czmiel.

Mężczyzna pokazał również fragment akcji usuwania skutków eksplozji:

Nie jest znana przyczyna eksplozji. Policja potwierdziła, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Funkcjonariusze badają okoliczności zdarzenia.

Źródło: Gazeta Wrocławska

